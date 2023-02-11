Türkiye-Ermenistan kara sınırı yardım için açıldı, Ermenistan yardım gönderdi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Vahan Hunanyan TIR’ların yola çıktığını açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Vahan Hunanyan Twitter paylaşımında şunları söyledi:
“Bugün #Ermenistan #Türkiye’ye insani yardım gönderdi. İnsani yardım taşıyan TIR’lar sınırdaki Margara köprüsünü geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı.”
Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da TIR’ların sınırdan geçişine dair görüntüler paylaştı.
Ermenistan’dan gelen arama kurtarma yardım ekibi de Adıyaman’da günlerdir görev yapıyor.
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