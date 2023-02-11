Ermenistan ekibi ve AFAD 8 yaşındaki bir çocuğu enkazdan canlı çıkardı

Ermenistan’dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor. Depremin altıncı gününde 8 yaşındaki bir kız çocuğu Adı yaman’da enkazdan canlı çıkarıldı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüren HDP milletvekili Garo Paylan bilgiyi twitter hesabından paylaştı.

Paylan, “Ermenistan kurtarma ekibi AFAD ekibi ile birlikte Adıyaman’da sekiz yaşında bir kızı canlı kurtardı, dayanışma yaşatır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’dan gelen arama kurtarma ekibi 8 Şubat Çarşamba gününden bu yana Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28164/ermenistan-ekibi-ve-afad-8-yasindaki-bir-cocugu-enkazdan-canli-cikardi