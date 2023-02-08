Atina’daki İstanbullu Rumlar Federasyonu yardım göndermeye çalışıyor

Atina’daki İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonu Türkiye’deki deprem bölgesine yardım göndermeye çalışıyor. Federasyon yardımların kabul edilmesi için Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nen yardım istedi.

Federasyonun Atina Büyükelçiliği’ne yazdığı mektup şöyle:

“Sayın Büyükelçi,

Ülkemizi 6 Şubat 2023 sabahı vuran deprem felaketi bütün toplumuzu çok üzmüş olup, şu anda mağdur vatandaşlarımıza yardım etmek için yoğunlukla çalışmaktayız. Çalışmalarımız şu istikametlerde yürütülmektedir:



1. İlaç, Sıhhi, giyecek, soğuktan koruma gibi malzemeler cemiyetlerimiz tarafından toplanmakta ve İ.B.B. veya başka gösterilecek kurumlar aracı ile depremzedelere en kısa zamanda yollamaya hazırlanıyoruz. THY vasıtasıyla bu malzemeleri yollayabileceğini öğrenmiş olup, bu yolu deneyeceğiz. Bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz.

2. Maddi yardım kampanyamız üyelerimiz ve genellikle Yunanistan vatandaşları tarafından destek görmekte ve doğrudan Kızılay’a hemen havale yapacağız.

3. Federasyonumuzun gençlik kolu üyeleri kan bağışı yapmak istemektedir. Aynı zamanda Yunanistan’da yaşayan T.C. vatandaşlarımız da kan bağışı yapmak istemektedir. Bu bağışın mağduriyet bölgesi sağlık kurumlarına nasıl gönderileceğini araştırmaktayız. Şimdiye kadar yaptığımız temaslardan bu bağışın gönderilebilmesi için Türkiye’den bir muhatap kurumun var olması gerekmektedir. Sizden ricamız bu konuda da bilgi ve yardım almaktır.



Yeni Büyükelçilik görevleriniz için en iyi dileklerimiz sunmak için bu inanılmaz felaketin mümkün mertebede geçtiği zaman makamınızda tarafınızdan kabul edilmesini arz edeceğiz*

Federasyonun e mail adresi şöyle: nnap@otenet.gr

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28145/atina-daki-istanbullu-rumlar-federasyonu-yardim-gondermeye-calisiyor