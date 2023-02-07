Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan deprem nedeniyle başsağlığı diledi, dayanışma mesajını iletti.

Armenpress sitesinin haberine göre Paşinyan, Türkiye’deki şiddetli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye halkına başsağlığı diledi ve dayanışma mesajlarını iletti. Yaralılara acil şifalar dileyen Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurtarma ekibini afet bölgesine taşıyan uçağın Yerevan’dan kalkışa hazırlandığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’a dayanışma için teşekkür etti ve Türkiye hükümetinin Ermenistan’ın desteğine büyük değer verdiğini belirterek, bu adımın iki ülke arasındaki diyaloğu daha da derinleştireceğinin altını çizdi.

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin arama kurtarma operasyonlarını desteklemek için Suriye ve Türkiye’ye kurtarma ekipleri gönderdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 57 kişilik bir grup sevk ediliyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28135/ermenistan-basbakani-pasinyan-cumhurbaskani-erdogan-i-aradi