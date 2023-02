Türkiye 7.4’lük depremle güne uyandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde sabaha karşı meydana gelen deprem 10 ili vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da binalar yıkıldı. Deprem komşu ülkelerden Suriye’de de yıkıma neden oldu. Lübnan, Kıbrıs, Ermenistan’ı da içine alan pek çok yerde hissedildi.

Bölgede ilk andan itibaren kurtarma çalışmaları yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” açıklamasında bulundu.

İskenderun Latin Katolik Kilisesi Rahibi, P. Antuan’ın paylaştığı görsellerden Latin Katolik Katedralinin yıkılmış olduğu haberini aldık.

Peder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gerekmedikçe kendisinin aranmamasını rica etti. Zira telefonunun şarjı biterse elektrik temini giderilmedikçe bağlantısının tamamen kesilebileceğini bildirdi.

Peder Anton’un mesajı şu şekilde ‘Telefonumun şarjı tükeniyor ve elektrik verilmedikçe yükleme şansım olmayacak. Endişenizi anlıyorum, çok teşekkürler, ancak lütfen elinizden geldiğince aramamaya bakın, böylelikle telefonu irtibatta olmak zorunda olduğum kişilerle kullanabilirim.

Bizler iyiyiz ve bize sığınan kişilerle birlikte durumu göğüslemeye gayret ediyoruz.

Dualarınıza ihtiyacımız var.

Sevgiler.

Peder Antuan”

Benzer şekilde Rum Ortodoks Kilisesi’nin de ön cephesinin yıkılmış olduğu görsel paylaşıldı.

Anadolu Ermeni Cemaati Ruhanisi P. Avedis Tabaş şu an Vakıflıköy’de ve orada nisbeten durumun daha iyi olduğu bilgisi alındı. Bir can kaybı yok. Vakıflıköy yolu şu an için kapalı.

İskenderun’da halen ulaşılamayan kardeş cemaat kilisesi mensupları ve depremde zarar görmüş tüm bölge halkı için kaygılı bekleyiş devam ediyor.

Halktan mecbur kalmadıkça o bölgeyi telefon ile arayıp meşgul edilmemesi, acil çağrılar için alan bırakılması istendi.