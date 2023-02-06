Suriye’de depremin bilançosu ağırlaşıyor: En az 427 ölü, 639 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye’nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib’de 100, Afrin’de 70 ve Halep’in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mısır, Lübnan, Irak ve KKTC ile GKRY’den de hissedildi

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır’ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak’ın başkenti Bağdat ve Diyala’da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem, Kıbrıs’ta da hissedildi.

https://serbestiyet.com/haberler/suriyede-kahramanmaras-depreminin-bilancosu-agirlasiyor-en-az-427-olu-639-yarali-117658/