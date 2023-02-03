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Madrid Complutense Üniversitesi’nde Ermeni Araştırmaları Fakültesi kuruldu

2023-02-03

İspanya’nın Başkenti Madrid’de bulunan  Complutense Üniversitesi’nde bir Ermeni Çalışmaları Fakültesi kuruldu.

Profesör Francisco A. Zuryan başkanlık edeceği bölümde Armenoloji ile ilgili konular araştırılacak ve öğretilecek.

Fakülte başkanı Profesör Francisco A. Zuryan yaptığı duyuruda “Madrid ve İspanya Ermeni diasporası ile Ermeni kültürü, tarihi ve gerçekliğine ilgi duyan herkesi kurslara katılmaya davet ediyoruz” sözlerini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/03/Madrid-Complutense-Üniversitesi-Ermeni/243554

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