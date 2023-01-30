Jacobson Bale Tiyatrosu ilk kez Ermenistan’da sahne alacak

Dünyaca ünlü “Jacobson” bale tiyatrosu ilk kez 3 ve 4 Mart tarihlerinde Ermenistan Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu’nda sahne alacak. Programda L. Minkus’un “Don Kişot” performansı yer alıyor.

Leonid Jacobson’un adını taşıyan Saint Petersburg Devlet Akademik Bale Tiyatrosu, Rusya Federasyonu Onurlu Sanatçısı Andrian Fadeev’in yöneticiliğiyle meşhur bir sanat topluluğudur. Tiyatro 50 yıllık bir tarihe sahiptir ve 20. yüzyılın seçkin Rus koreografının adını onurlu bir şekilde taşımaktadır. Bugün, Leonid Yakobson’un adını taşıyan St. Petersburg Devlet Akademik Bale Tiyatrosu, ülkedeki en kaliteli bale gruplarından biridir.

Ermenistan Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ekibi seyircilere seslenip dünyanın en ünlü bale tiyatrolarından birinin katılımıyla meşhur performanslardan birini izleme fırsatını kaçırmama tavsiyesinde bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/30/Jacobson-Bale-Tiyatrosu-Ermenistan/243252