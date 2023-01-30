Ermenistan’dan Uluslararası Adalet Divanı’nda Azerbaycan’a ‘etnik temizlik’ suçlaması

Ermenistan’ın Azerbaycan aleyhine “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme”yi ihlali gerekçesiyle 2020’de BM Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtığı dava görülmeye başlandı.

Lahey merkezli mahkemede konuşan Ermenistan temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, “Azerbaycan’ın Laçın Koridoru’nda uyguladığı blokajın etnik temizlik faaliyetinin bir parçası” olduğunu savundu.

Laçin Koridoru, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki yaklaşık 120 bin Ermeninin yaşadığı ve Ermenistan’a gidiş gelişlerinde kullandığı, gıda, yakıt ve ilaç tedariki sağlayabildiği tek güzergah.

Erivan, BM’ye bağlı en yüksek yargı mercii konumundaki Mahkeme’den Bakü’nün ablukasını kaldırmasını talep etti ve çevreci aktivistlerin eylemini “etnik temizlik faaliyetlerinin bir parçası olarak” nitelendirdi.

Azerbaycanlı çevreci aktivistler, “Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle” 12 Aralık’ta Laçın Koridoru’nda protesto başlatmış ve bölgeye giden tek yol kapanmıştı.

Yeghishe Kirakosyan, mahkemede blokajın Dağlık Karabağ’da gıda ve ilaç stoklarının azalmasına yol açtığını söyledi.

“Bu tarz bariz etnik temizlik eylemlerinin modern çağda yeri yoktur.” diyen Kirakosyan, iddiasını, “Bu mahkeme, Dağlık Karabağ’daki Ermeniler için son umut.” sözleriyle sürdürdü.

Ermenistan’ı savunan avukatlardan Constantinos Salonidis de, “Ablukanın tamamen kaldırılması ve kamu hizmetlerinin engelsiz bir şekilde yeniden sağlanmasından başka hiçbir şey bu zalim ve gereksiz blokajın kurbanlarına rahatlama getirmeyecektir.” ifadesini kullandı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan tarafından yalanlanıyor.

Azerbaycanlı yetkililer, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu ve sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığını belirtiyor.

Bugünkü duruşma, 2020’de Ermenistan’ın, Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin çalışmaları çervesinde Azerbaycan’a karşı açtığı dava kapsamında yapıldı.

Erivan, söz konusu davayı, Azerbaycan’ın Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasıyla açmıştı.

Bakü de, ayrımcılık sözleşmesini ihlal eden tarafın Azerbaycan değil Ermenistan olduğunu iddiasıyla karşı dava açmıştı.

Azerbaycan’ın, Ermenistan’a yönelik açtığı karşı dava duruşması ise yarın (31 Ocak) başlayacak.

Uluslararası Adalet Divanı yargıçları, bu dava kapsamında da Bakü’nün Ermenistan’ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu topraklara kara mayınları döşemeyi durdurması yönündeki talebini dinleyecek.

Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşmalar, yaklaşık 6 bin 800 askerin hayatını kaybettiği ve 90 bin sivilin de yerinden edildiği savaşın bitmesinden iki yıl sonra, gerilimin yeniden arttığı bir süreçte görülüyor.

https://tr.euronews.com/2023/01/30/ermenistandan-uluslararasi-adalet-divaninda-azerbaycana-etnik-temizlik-suclamasi