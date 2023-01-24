Kilise lojmanı yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Karaköy’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nde 6 kişinin kaldığı lojmanında çıkan yangında Fehim Atsup (75) ve Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetti. Fehim Atsup’un Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup’un amcası olduğu öğrenildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi’ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Kilise görevlilerinden bilgi alan polis, ölenlerin bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu (78) olduğunu tespit etti. Fehim Atsup’un Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup’un amcası olduğu öğrenildi.

https://www.dha.com.tr/gundem/kilise-lojmani-yangininda-olenlerin-kimlikleri-belirlendi-2195192