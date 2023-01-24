Beyoğlu’nda tarihi kilisenin lojmanında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sona erdi.

Beyoğlu’nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.



Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Lojmanda bulunan iki kişi kendi imkanlarıya dışarı çıkarken, iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında lojmanların olduğu binada arka arkaya üç patlama sesi duyuldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık dört saat süren çalışması sonucu söndürülebildi.

Yangının söndürülmesinin ardından binada yapılan aramada bir erkeğe ve bir kadına ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/beyoglunda-tarihi-kilisenin-lojmaninda-yangin2-kisi-hayatini-kaybetti,ODM2nSNumE2OeC0J0c1o3A