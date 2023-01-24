AK Parti Buca’ya Pastör Çevik’ten anlamlı ziyaret

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği önünde müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i yakan İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan’a İslam dünyasından olduğu gibi Hristiyan dünyasının temsilcilerinden de tepkiler geliyor.

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği önünde müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i yakan İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan’a İslam dünyasından olduğu gibi Hristiyan dünyasının temsilcilerinden de tepkiler geliyor.

Buca Protestan Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik ile beraberindeki Yalçın Sevimli, İsveç’te yaşanan menfur olaydan sonra Türkiye ve İslam dünyasının yanında olduklarını göstermek amacıyla sevgiyi temsil eden orkide çiçeğiyle AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu‘nu ziyaret etti.

Buca Protestan Kilisesi’nin temsilcilerinin yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, İslam dini başta olmak üzere tüm dinlerin ana felsefesinin barış olduğunu hatırlattı.

“Faşist ve aşağılık bir eylem”

En hafif tabiriyle İsveç’te yaşanan terbiyesiz olayı faşist ve aşağılık bir eylem olarak gördüklerini belirten Hakan Kalfaoğlu, “Bu eylemi tüm Hristiyan dünyasına mal etmek yanlış olur. Bu faşist ve ırkçı düşünceye sahip kişiler, sistematik olarak İslam dinini Türkiye üzerinden kötü göstermeye çalışan alçaklardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümetimiz en yüksek perdeden gereken tepkiyi gösterdi. Yaşanan bu olay umarım son olur” dedi.

İsveç’te müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Buca Protestan Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik “Protestanlar olarak yapılanları asla kabul etmediklerini ve resmi internet sitelerinden de sert bir şekilde kınadıklarını bildiren bir duyuru yayınladıklarını söyleyen Çevik, Bu olayın Müslüman ve Hristiyan dünyasında kapanması zor yaralar açmak olduğunu ve bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini söyledi.

: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

https://www.afyonkenthaber.com/ak-parti-buca-ya-pastor-cevik-ten-anlamli-ziyaret/62064/