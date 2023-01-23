 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Nehri kısmen buz tuttu

2023-01-23

Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri, soğuk hava nedeniyle donmaya başladı.

Bülent Mavzer 

Kars’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle göller ve dereler buzla kaplandı.

Çıldır Gölü’nden başlayan Karahan, Telek Suyu ve Kars Çayı’nın beslediği Arpaçay Nehri de soğuk havadan olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin Ermenistan sınırı boyunca ilerleyen Aras Nehri’yle birleşen Arpaçay Nehri’nin yüzeyi de dondurucu soğukların etkisiyle kısmen dondu.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ermenistan-sinirindaki-arpacay-nehri-kismen-buz-tuttu/2794656

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın