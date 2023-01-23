Karaköy’deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nde yangın çıktı: 2 yaralı

Karaköy’deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kilisesinin lojman kısmından başladığı söylenen yangın kontrol altına alındı.

Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, “Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.”ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Metro İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin yangın nedeniyle Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

(AA-DHA)

https://t24.com.tr/haber/beyoglu-nda-bulunan-eski-kilisede-yangin,1087211