Dünyaca ünlü Ermeni tenisçi Khaçanov’un Artsakh paylaşımları Azerbaycan’ı kızdırdı (video)

Dünyaca ünlü Ermeni tenisçi Karen Khaçanov, Avustralya Açık Şampiyonası’nda aldığı önceki iki galibiyetin ardından neden Azerbaycan’ın kuşatması altındaki Artsakh’a desteğini kameraya yazdığı yazılarla açıkladı.

Sports.ru’nun bildiridiğine göre Khaçanov şunları kaydetti:

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“Köklerime saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi defalarca söyledim. Ben Rusya vatandaşıyım, Rusya’yı temsil ediyorum ama anne ve baba tarafımda Ermeni kanım var. Onları her şekilde desteklemek, onlara inanç ve güç vermek istiyorum.”

Avustralya Açık Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Ermeni tenisçi kameralara yine bir not bıraktı: “Sonuna kadar inanmaya devam edin. Güçlü kal, Artsakh.”

Khaçanov’un bu ifadeleri Azerbaycan’ı kızdırdı.

Karen Khaçanov, 1/16 finalindeki zaferden sonra ilk kez Artsakh ablukası hakkında konuştu. 1/8 finalinde Karen Khaçanov, dünyada 33. sırada yer alan Japon Yoshihito Nishioka’yı üç sette mağlup etmişti.

Russian-Armenian tennis star, Karen Khachanov has made it to the #AustralianOpen Quarter Finals and once again wrote a message of solidarity on the @Channel9 camera standing in solidarity with #Artsakh.



Keep believing all the way until the end! Artsakh Stay Strong



🇦🇲🇦🇺✊ pic.twitter.com/vQFNyHGIII — Armenian National Committee of Australia (ANC-AU) (@ANCaustralia) January 22, 2023

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/23/Ermeni-tenisçi-Khaçanov-Artsakh/242809