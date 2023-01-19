Ermenistan’da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü

Ermenistan’ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. Yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı.

Yavuz Aydın

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik’e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Yapılan ilk incelemede sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında 15 askerin öldüğü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğu açıklandı.

2. Kolordu Komutanı görevden alındı

Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan’ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan’ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ermenistanda-askeri-birlikte-cikan-yanginda-15-asker-oldu/2791424