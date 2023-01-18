‘Tatavla’da Son Dans’ oyunu sahne alıyor

Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ın rol aldığı ‘Tatavla’da Son Dans’ oyununun prömiyeri sahnedeydi.

Öznur Oğraş Çolak

Neydi bizi birbirimizden ayıran; saçımızın ya da gözümüzün rengi mi? Neydi bizi birbirimize düşman eden, inanç şeklimiz mi? Aynı topraklarda şekillenmiş, aynı şarkıları söylemedik mi? Bir insanı bir insana kırdıran, insanı canavara çeviren neydi? Bugün bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Ama o gün karanlık kapladı her yeri. Gözyaşları karıştı her yana. “Önce malını sonra canını” sesleri yükseldi, yükseldi. Yankısı hâlâ kulaklarımızda. Eleni’nin çığlığı terk etmedi bizi ya da zorla sünnet edilen Papaz’ın ve ırzına geçilen karısının, kızının feryadı bitti mi, hayır!

6-7 EYLÜL’Ü ANLATIYOR

Önce dükkânlarını yağmaladılar. Sonra saçlarından tutup dışarı çıkardılar vurdular, vurdular… Polis seyretti!

Unutuldu sananlara inat, şimdi unutulmasın diye, yeni nesil bilsin ve bizler bu utancı iliklerimize kadar hissedelim diye haykırıyoruz. Bu ülkede 6-7 Eylül’de kan aktı sokaklardan, caddeleri kapladı yorgan, yastık, kıyafetler. Kaldırımlar, sokaklar yağmalanıp dağıtılan eşyalar yüzünden yaklaşık 40 santim yükseldi. Bu ülkede insanın insana yaptığı unutulmasın diye, buna sebep olanlar rahat uyumasın diye sesleniyor sahneden “Tatavla’da Son Dans” oyunuyla Eleni ve Gül! Boğazımda yumruk, gözümde yaş, içimde hiç dinmeyen bir acı ile seyrediyorum oyunu ve her seferinde isyan ediyorum bu vahşete! Oyunculukların büyüsü bizi korkunç günlere götürdü. Eleni ile gülümsedik, Gül ile ağladık. Müziklerin, dekorun sadeliği ve etkileyiciliği bir yana oyunculuklar çok başarılıydı. Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği, Şaban Ol’un “Eleni ve Gül” oyunundan hareketle sahnelenen oyunda; iki kadının gitmek ve kalmak arasındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına tanıklık ettik. Bir bekleyişin, belki de bir direnişin hikâyesi “Tatavlada Son Dans”! Sonra mı?

Unutulmasın diye; 4 bin 214 ev, 1004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile 5 bin 317 mekân saldırıya uğradı. 15 kişi katledildi, 400 kadına tecavüz edildi. Ertesi sabah, Rum evlerinde ağıtlar yükseldi ve bugün hâlâ devam ediyor.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/tatavlada-son-dans-oyunu-sahne-aliyor-2022529