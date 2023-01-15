‘MENK YERK ENK’ GENÇLERİ BULUŞTURDU

Sevan Ataoğlu

Toplumumuzda yeni müzisyen ve şarkıcı adaylarına olanak sağlamak, onları desteklemek için yola çıktık. Proje tasarımını gerçekleştirdikten sonra Ari Hergel’in yürek dolusu müzik direktörlüğü, Sevan Değirmenciyan’ın isim babalığı ile işe koyulduk. “Menk YerkEnk” projesi kapsamında ilkinin ardından bu kez bir Doğuş Yortusu ve Yeni Yıl gençlik konseri düzenledik. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak 2’nin himayesinde organize ettiğimiz etkinlik 14 Ocak Cumartesi günü Kumkapı Surp Asdvadadzin Patriklik Kilisesi Kazaz Artin Amira salonunda gerçekleşti.

Konserde bu proje için yan yana gelen Bagas, Solanum ve The Strangers grupları İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Ermenice popüler şarkıları seslendirdiler. Lise ve üniversite öğrencilerine özel etkinliğe çeşitli semtlerden gençlerimiz, orkestra elemanlarının velileri ve davetliler katıldı. Konserimizi yaklaşık 250 kişi izledi.

Organizasyona destek veren Türkiye Ermenileri Patrikliği Hay Mentee Mentor Platfomu koordinatörlerinden Jıbit Luys Gezer ile Patrikhane Sosyal Yardımlaşma Komisyonu gençlik kolu adına Dayk Misisoğluk etkinliğin sunuculuğu üstlendiler. Açılışta ‘Menk YerkEnk’ projesine ve konsere destek veren kurum ve kişilere teşekkürler sunuldu. Bu vesile ile başta Türkiye Ermenileri Patrikliği, Haçik Canel ve sponsorlarımız olmak üzere, projemizin destekçilerine müzisyenlerimiz ve organizasyon ekibimiz adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların ilgi ve desteği olmadan yol alamayız.

Konserimizde sırasıyla Solanum, Bagas ve The Strangers grupları sahne aldı.

‘Çılgın Beşli’ adıyla yola çıkan, çalışmalarını Karagözyan sanat merkezi çatısı altında müzik eğitmenleri Ari Hergel ile sürdüren ‘Solanum’ orkestrası Desil Kara, Talya Tur, Lilyan Avitoğlu, Aleksandra Dadyan, Aleks Eşmezoğlu, Aras Mesropyan, Maral Eskiciyan’dan oluşuyor. İlk sırada sahne alan orkestra farklı dillerde şarkılar seslendirdi. Getronagan Lisesi öğrencilerinin ağırlıkta olduğu, Artun Arzivyan, Lia Vartanyan, Alen Zinzal, Alek Adis Kılıçyan, Ares Lisan’dan oluşan ‘Bagas’ orkestrası sevilen eserlerin yanı sıra kendi bestelerini de seyirciye sundu. Son olarak Şant Şeşetyan, Lusin Rostomyan, Lori Kayaer, Arken Çilingiroğlu, Aksel Çülenoğlu, Arek Süzme’den oluşan ‘The Strangers’ topluluğu da yine gençlerin de eşlik ettiği yabancı parçalar seslendirdi.

Konserin bitiminde söz alarak müziksever, özellikle Ermenice müziğe ilgi duyan amatör gençleri ‘Menk Yerk Enk’ projesine katılmaya davet ettim.

Misafir ve izleyicilerimizi çeşitli belediyelerin desteği ile sağlanan servis hizmeti ile yolcu ettik.

Provalarına ve konserlerine devam eden ‘Menk Yerk Enk’ projesi toplulukları ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Kınalıada Gasturman Gayan bahçesinde gerçekleşen ve yine Patrik Hazretleri’nin himaye ettiği ortak konserde bir araya gelmiştir. “Menk Yerk Enk” projesi, koordinatörü Sevan Ataoğlu ve müzik direktörü Ari Hergel tarafından yürütülmekte, toplumumuzdan çeşitli kişi ve kurumlar tarafından desteklenmektedir.

Մենք Երգ.ենք menkyerkenk ailesine katılmak isteyen amatör müzisyen ve şarkıcılarımız facebook sayfamız üzerinden, menkyerkenk@gmail.com posta adresinden, Bagas The Strangers Solanum elemanları, Sevan Ataoğlu, Ari Hergel aracılığı ile iletişim kurabilir.