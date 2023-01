Aïda Aznavour fête ses 100 ans

HYETERT – Aïda Aznavour, la soeur aînée de Charles Aznavour fête ses 100 ans. La Fondation Aznavour a fait la publication suivante sur ses réseaux sociaux:

« On a décidé avec ma sœur qu’on allait passer les 100 ans. C’est acté. Elle n’a pas le droit de lâcher ça et je n’ai pas le droit », a dit Charles Aznavour dans l’une de ses fameuses interviews.

Cher Charles, ta sœur a tenu sa promesse…

Aujourd’hui, la représentante la plus âgée de la famille Aznavourian, la sœur la plus chère, la tante et l’artiste Aïda Aznavourian-Garvarentz fête ses 100 ans.

Aïda Aznavour est la fille des réfugiés arméniens Misha et Knar Aznavourian. Aïda, l’enfant aîné d’une famille arménienne qui avait survécu au Génocide Arménien, est née en Grèce le 13 janvier 1923. Puis les Aznavour ont déménagé à Paris, où Charles Aznavour est né un an plus tard.

Aïda et Charles ont été inséparables tout au long de leur vie. Ensemble, ils ont rêvé de la gloire artistique et ils ont réalisé leur rêve, partagé toutes les joies et les tristesses, créé ensemble, parcouru le monde entier et se sont toujours soutenus. Dans son livre « Apariks » (petit frère) dédié à Charles Aznavour, Aïda Aznavour parle de sa proximité avec son frère et d’une vie pleine d’aventures.

Au nom de la Fondation Aznavour, nous félicitons Aïda Aznavour et tous ses fans pour cette date fantastique !