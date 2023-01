PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN YENİ YIL MESAJI

“Tanrım sana şükürler olsun, yücelik olsun.

Her şey için ey Rab, sana şükürler olsun”

(Akşamüstü Ayininden bir dua)

Gün sona erdiğinde yapılan akşamüstü ayininde, bu duayla Tanrıya şükretmek ne kadar yerindeyse, her eski yıl sona erip yeni yıla girdiğimizde de gönülden bu duayı okumak o kadar yerindedir. İnançlı her insan, her zaman, özellikle de bu özel günlerde bu kısa duayı dilinden düşürmemelidir. “Tanrım sana şükürler olsun, yücelik olsun. Her şey için ey Rab, sana şükürler olsun”

Bu lütuf dolu inanca sahip olanlara, yeni yıl mutlaka kutlu olacaktır. Çünkü yeni yılı, Tanrı’nın bize verdiği paha biçilmez nimetleri düşünerek ve O’na şükrederek selamlayacağız. Tanrı sadıktır. Geçmişte bize cömertçe ve iyilikle davranan Göksel Babamız, 2023 yılında da bizlere aynı cömertlikle davranmaya devam edecektir.

Bu nedenle, Hıristiyanlar olarak her yeni yılı, geçen yıl için Rabbe şükrederek karşılarız. Yeni yılın 365 gününde bizleri sağlık, mutluluk ve başarıyla yaşamaya layık kılmasını Tanrı’dan, dileriz.

Hayatımızdaki başarısızlıklar, uğradığımız haksızlıklar, aldığımız darbeler ve karanlık tehditler karşısında gözlerimizi, kapatmıyoruz. Sadece bu yıl da Tanrıya güvenerek yola devam edeceğimizi ilan ediyoruz: “Şükürler olsun sana Tanrım”.

Yeni yıl bize uymuyorsa, biz ona uyacağız. Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” (Filipililer 4:11-14).

Yeni yılın tehditkâr yüzüne karşı haykırışımız şu olacak: “Tüm sorunlardan, zorluk ve düşmanlıklardan daha üstün bir Tanrımız var, o bizim her şeyimizle ilgilenen Göksel Babamızdır.” Geleceğimizi ve tüm zorlukları onun yaratıcı ellerine emanet edeceğiz. Hayatın tüm fırtınalarına göğüs gerebilmemiz için bize güç ve bilgelik vermesini dileyeceğiz.

Tanrı, ölümsüzlük dışında, bu gezegeni ve hayatı cennete çevirecek tüm imkân ve unsurları insana bahşetmiştir. Bizler de sorumluluk üstlenecek, gelecek yılın hayırlı bir yıl olması için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Dolayısıyla, bu yeni yılda da insanlığımızı tüm yönleriyle geliştirip yaşamaya gayret edeceğiz. Ümitliyiz ve ümit hiçbir zaman utandırmaz. Bu iyimser bakış açısıyla 2023’ün ufkunu peşinen pembe düşlerle ve gökyüzünün lütufkar mavisiyle boyadık bile.

Yeni yıl, bugün ve arzu ettiğimiz gelecek için geçmişimizi denetlemek, değerlendirmek ve hesaplaşmak için bir fırsattır. Yeni yıl, geçmiş yıllarda yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımızı sergileme fırsatıdır. Uzun zamandır toz, toprak altında kalmış hayallerimizi silkeleyip temizleyerek ideallerimizi aydınlatmalıyız. Aynı zamanda yeni yıl, temiz elleriyle ruhumuza tohumlar ekmiş ve yaşamımızı zenginleştirmiş kişiler ve dostlarımız için Tanrı’ya şükretme zamanıdır.

Yeni Yıl’ın gerçekten “yeni” olması için nefret ve intikam gibi yıkıcı duyguların, ilgisizlik ve pasifliğin bir tarafa bırakılması gerekir. Yeni Yıl, asil bir ruhla ve soylu bir tavırla eskiyi düzeltme ve taze hayallerle yeniyi yeşertme zamanıdır. Yeni yıl geçmişteki hatalarımızı, başkalarının şahsımıza karşı takınmış oldukları olumsuz tavırları affetme ve unutma bilincine kavuşma zamanıdır.

Bu lütuf dolu duruşu sergileyebilmemiz durumunda temiz vicdanla, insana yaraşır duygular ve samimiyetle “Yeni Yıl Kutlu Olsun” diyebiliriz.

Hepinize göksel mükemmel lütuflarla bezenmiş sağlık ve mutluluk dilerim.

Mutlu Yıllar

Dualarımla,

SAHAK II.

Türkiye Ermenileri Patriği