‘Ermenistan’la havayolu ticareti çok yakın’

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmeye yönelik adımlar sürerken, Ermenistan Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, iki ülke arasında çok yakında havayolu ticaretine başlanabileceğini açıkladı.

Ankara Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşan Büyükelçi Kılıç, 1915 olayları dışındaki konularda hızlıca çözüme ulaşıldığını söyledi. “Amerika’nın Sesi”nin haberine göre, Kılıç, havayolu kargo ticaretinin başlatılması kararının ardından 1 Kasım’daki teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, örneğin barkodlama gibi teknik detayların kaldığını, ancak “çok yakında başlayabileceğini” söyledi. Kılıç, karayolu geçişleri konusunda ise, sınırdaki Alican Köprüsü’nün onarımı gibi sebeplerle biraz daha beklemek gerekebileceğini kaydetti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistanla-havayolu-ticareti-cok-yakin-6879584