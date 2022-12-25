İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’tan Noel’de barış ve uzlaşı çağrısı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Noel sebebiyle yayımladığı mesajda “Biz Hristiyanlar için bütün savaşlar kardeşlerimizin katledilmesidir” dedi.

İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos, Hristiyan dünyasının dini bayramı olan Noel için mesaj yayımladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Noel’in önemine vurgu yaptığı mesajında, Rusya’nın askeri operasyon başlattığı ve savaş nedeniyle insani dramların yaşandığı Ukrayna’daki duruma atıfta bulunarak, “Bugün Noel müjdesinin mesajı, kışkırtıcı ve haksız bir işgalin korkunç sonuçlarını yaşayan Ukrayna’da savaş uğultusu ve silah sesleri arasında yankılanıyor. Biz Hristiyanlar için bütün savaşlar kardeşlerimizin katledilmesidir; bunların hepsi, Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal ve Büyük Konseyi’nin ilan ettiği gibi, ‘dünyadaki kötülüğün ve günahın varlığının sonucu’ olan iç savaşlardır” diye belirtti.

“İnsanlık tarihinde hiçbir zaman halklar arasında barışın garanti altına alınan bir koşul olmadığını” Patrik Bartholomeos, dünya için uzlaşı ve barış çağrısı yaptı.

https://www.gercekgundem.com/guncel/istanbul-rum-ortodoks-patrigi-bartholomeostan-noelde-baris-ve-uzlasi-cagrisi-405305