Yeni Kamp Armen için hafriyata başlandı

İstanbul’da yoksul ve evi olmayan Ermeni çocuklara yurt olması için 1962 yılında Tuzla’da yapılan Kamp Armen’in yerine inşa edilecak Yeni Kamp Armen’de hafriyat çalışmaları başladı. Projede yüz gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum yer alacak.

MERT İNAN İstanbul – Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazide yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Başrahibi Kirkor Ağabaloğlu, kampın faaliyet gösterdiği sürede bin 500’den fazla yetim ve yoksul Ermeni çocuğu ağırladığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Arsayı 1962’de Sait Durmuş adlı bir vatandaştan satın almıştık. Arsa o dönem üstünde ot bitmeyen çorak bir alandı. Yoksul çocuklar için yaz kampı için kolları sıvadık. Kampta kalacak çocuklar da inşaat sırasında emek verdiler. Ermeni yetim ve fakir çocuklar yaz aylarında Armen Kampı’nda kalıyordu. Ancak 1974 yılında Yargıtay Genel Kurulu, azınlık kiliselerinin aldıkları malların gayri yasal olduğu hükmüne karar verdi. Kampa el konulması ve eski sahibine iade edilmesi için açılan davayı kaybettik. Tapumuz otomatik iptal edilerek, ilk sahibine bedelsiz olarak verildi. Hukuki süreç on yıla yakın sürdü. 1983’de kamp kapandı. Bizden haksız yere bedelsiz olarak alınan arsanın yıllar içerisinde 4-5 el değiştirdiğini öğrendik. Son sahibi de belediyeden ruhsat alarak kampın yıkılmasına karar vermişti. Neyse ki uzun uğraşlar sonucu Kamp Armen yeniden hayat bulacak. Belediyeden gerekli ruhsat ve onayları aldık. Gerekli uzlaşma ve onaylardan sonra şu an hafriyat çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde temel atma töreni gerçekleştireceğiz.”

Hrant’ın da eviydi

Kamp Armen’in yeniden inşası için dünyanın birçok yerine haberulaştırdıklarını belirten Ağabaloğlu, “Yurt içi ve yurt dışından maddi destekler sayesinde Kamp Armen yeniden hayat bulacak. Arazide 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek. Suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink’in de kaldığı Kamp Armen’de ayrıca giriş kısmında, geçmişten günümüze Kamp Armen Hafıza Merkezi de yer alacak” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/yeni-kamp-armen-icin-hafriyata-baslandi-6874440