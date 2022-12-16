Pangaltı Mıhitaryan seçiminde yeni gelişme: VBM açıklama yaptı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Türkiye Ermeni Katolik toplumunun başvurusu üzerine Pangaltı Mıhitaryan seçiminde sadece Türkiye Ermeni Katolik toplumunun oy kullanabileceğini bildirdi.

Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastırı ve Mektebi Vakfı yönetimi için 18 Aralık Pazar günü seçim yapılacak.

Türkiye Katolik Ermeni toplumundan isimler yeni seçim yönetmeliği uyarınca sadece Türkiyeli Katolik Ermenilerin oy kullanabileceğini ya da aday olabileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Türkiyeli Ermeni Katoliklerden oluşan Mavi Liste, yönetime aday oldu.

Beyaz Liste ise Katolik olmayan Ermenilerin de aday olabileceğini ve oy kullanabileceğini savunarak karma bir listeyle seçime giriyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Ermeni Katolik toplumundan isimler Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçmişlerdi.

Müdürlük 16.12.20220 tarihli cevabi yazısında şu ifadeye yer verdi:

“Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastır Mektebi ve Vakfı’nın 18.12.2022 tarihinde yapılacak olan yönetim kurulu seçiminin Katolik Cemaati seçmen listesi ile yapılmasının gerektiği Seçim Tertip Heyeti’ne açıkça bildirilmiş olup bu aşamada Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”

Müdürlük yazının devamında “Seçim Tertip Heyeti seçim sonuçları ile ilgili belgeleri Bölge Müdürlüğümüze teslim ettiğinde, bahse konu seçim yönetmeliği ve yürürlükteki mer-i mevzuat hükümleri değerlendirilerek sonucu hakkında gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Pangaltı Mıhitaryan Seçim Tertip Heyeti, seçim öncesinde 18.00 kişilik 2. Bölge seçmen listesini de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim etmişti. 900 kişilik Türkiye Ermeni Katolik toplumu seçmen listesi de VBM’ye teslim edilmiş durumda. Pangaltı Seçim Tertip Heyeti her iki listeyle seçim yapmayı planlıyordu.

Bu yazının ardından Pangaltı Mıhitaryan Seçim Tertip Heyeti henüz bir açıklama yapmadı. Heyet önümüzdeki saatlerde bir toplantı yapacak. Toplantıdan sonra bir açıklama yapılması bekleniyor.

Beyaz Liste ise Agos’a “Seçim Tertip Heyeti bize ‘seçime gir’ derse gireriz, heyetin değerlendirmesine göre hareket edeceğiz” açıklamasını yaptı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27920/pangalti-mihitaryan-seciminde-yeni-gelisme-vbm-aciklama-yapti