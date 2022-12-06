İskenderun’da Azize Barbara Bayramı’na Özel Kutsal Ayin

Her yıl Noel’e Hazırlık Devresi içerisinde, 4 Aralık tarihinde kutlanan “Azize Barbara Bayramı” İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki kutsal ayinle kutlandı. Kilise Pederleri Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoğlu tarafından yönetilen ayine cemaat üyeleri de yoğun bir katılım gösterdi. Ayinde ayrıca Şamlı Aziz Yuhanna da anıldı.

Günün önemine yönelik İncil’den bölümlerin okunduğu ayinde bir de vaaz veren Kilise Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, öncelikle ikonaların öneminden söz ederken; “Bizler putperest değiliz. Bizler ikonalara tapmayız! İkonanın üzerinde olan kişilere iman eder, saygı gösteririz. Bunu da Şamlı Aziz Yuhanna bizlere öğretilerinde anlatmıştır. Herhangi bir ikonamız yandığında bizim inancımızda azalma olmaz. Bizim imanımız sabittir ve bizim imanımız Mesih ile doludur.

İsa Mesih’i Görmeden İman Etti

Bugün ayrıca Azize Barbara’nın günüdür. Azize Barbara zengin bir putperestin kızıydı. Lakin bu putperest baba kızını güzelliğinden dolayı bir odaya kilitledi ve yıllar boyunca o kız orada yaşadı. Babası kızını çok iyi eğitti ve eğitimcilerinin arasında Hristiyanlar da vardı. Bu eğitimcilerden birisi Azize Barbara’ya Mesih’ten bahsetti ve Azize Barbara o andan itibaren Mesih’e iman etmeye başladı. Ancak bu imanı babasının kulağına gitti. Bunun üzerine babası kendisini bir putperestle evlendirmek istedi ama kızı bunu reddetti. Ona tövbe etmesi için müsaade etti lakin kendisi bu imanından dönmedi. En son babası kızının cellâdı oldu ve kızının başını bizzat kendisi kesti.

Dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur ki Azize Barbara 3. yüzyılda, sadece Mesih’i duyarak iman etmiş bir kişidir. Nasıl bir iman ki sadece duyarak bu uğurda kendi hayatını bile önemsememiştir. Azize Barbara bu imanla şehadet mertebesine ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Azize Barbara ile Şamlı Aziz Yuhanna’nın anıldığı Kutsal Ayin sonunda, cemaat üyelerine yöreye özgü tatlı ikram edildi.

Evlerde de Dini Ritüeller Gerçekleştirildi

Bayram dolayısıyla, kiliselerde yapılan Kutsal Ayinlerin yanı sıra geleneksel olarak evlerde de bazı dini ritüeller gerçekleştirildi. Hatay’daki Ortodokslar ‘Yüce Şehit’ olarak adlandırılan Azize Barbara’nın isim günü dolayısıyla 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece evlerinde toplanırlar. Toplanan Aile bireyleri, yıllardır süregelen gelenek doğrultusunda evlerinde yaptıkları Aşure’den yerler. Aşurenin yanında birçok tatlı türü ile donatılan sofranın başında toplanan Aile Bireyleri, bu bayram hakkında açıklamaları dinler ve ilahiler söylerler. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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