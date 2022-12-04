Tüm dünyadan Hristiyanları ağırlayan Filistin’de Noel heyecanı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistin kenti Beytüllahim, Covid-19 salgınının sebep olduğu iki yıllık darlık sonrasında ekonomiyi de canlandırması beklenen Hristiyanların Noel kutlamalarına hazırlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar, Noel’i kutlamak için her yıl aralık ayı sonlarında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan tarihi Beytüllahim şehrine hac ziyaretinde bulunuyor.

Kent kutsallığını Hazreti İsa’nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş olan Doğuş Kilisesi’nden alıyor. En kutsal Hristiyan dini mekanlardan biri kabul edilen Doğuş Kilisesi’nin önünde binlerce turist bir araya geliyor.

Noel sevincine rağmen Beytüllahim halkının da dahil olduğu tüm Filistinliler, bu yılın başından bu yana Batı Şeria’da 200’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail operasyonlarının acısını yaşıyor.

Beytüllahim Belediye Başkanı Hanna Hananiya, “Şehir bu yıl Noel’i kutlamak için hazırlıklarını tamamladı” dedi. Hananiya, şehrin tüm eski cadde ve sokakları süslediklerini ve bu yıl kentin daha farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Filistin halkının gerçek barışa şiddetle ihtiyacı olduğuna işaret eden Belediye Başkanı, İsrail’in özelde Beytüllahim halkını, genel olarak da tüm Filistinlileri rahatsız etmeye devam ettiğini belirtti. Hananiya ayrıca, Beytüllahim ve Filistin’e barışın gelmesi için dünyayı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

TURİST AKINI

Belediye Başkanı Hananiya, Noel öncesi Beytüllahim’in Hristiyan turistler ve hacılar ile dolup taştığını söyledi.

Aralık 2021’de Covid-19 ve bağlantılı Omicron salgını nedeniyle otel rezervasyonlarının iptal edilmesinin ardından Beytüllahim’deki turizm sektöründe hayal kırıklığı yaşandı. Bu yıl kente çok sayıda turist gelirken, canlanma beklenen turizm sektörünün de Filistin ekonomisine katkı sağlaması öngörülüyor.

Rum Ortodoks Rahip İsa Selciyye de Beytüllahim ve Doğuş Kilisesi’nin Noel kutlamalarına hazırlanırken yeni süslemelerle parladığını söyledi. Selciyye, “Bu yıl farklı olacak ve herkes için barış hakim olacak.” şeklinde konuşarak barışa dair ümidini dile getirdi.

Hazreti İsa’nın Beytüllahim’de doğmasının şehre özel bir karakter kazandırdığını ifade eden Selciyye, “Hristiyan dünyasında tüm gözler, Noel diyarı olduğu için her yıl bu zamanlar Beytüllahim’e çevriliyor” dedi. (AA)

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/tum-dunyadan-hristiyanlari-agirlayan-filistinde-noel-heyecani-7516604/