Vakıflardan Büyükdere Seçim Tertip Heyeti’ne çok merkezde sandık çağrısı￼

İşhan Erdinç

Ermeni Vakıflar Birliği’nin (ERVAB) yanısıra Feriköy, Samatya ile Karagözyan vakıfları, 17 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan Büyükdere Kilisesi Vakfı seçimleri için Büyükdere Seçim Tertip Heyeti’ne çağrıda bulundu ve birden fazla merkeze sandık kurulmasını talep etti

2 Aralık Cuma akşamı Feriköy Nazar Şirinoğlu Salonu’nda yapılan toplantıya Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer ve yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda vakıftan yönetim kurulu üyesi ve Büyükdere Kilisesi Vakfı yönetimine adaylığını açıklayan Mavi Liste katıldı,

Toplantıda Samatya, Feriköy ve Karagözyan vakıfları, Büyükdere dışında, kendi semtlerinde de sandık kurulması çağrısında bulundu

Vakıf yöneticileri, seçim sandıklarının sadece Büyükdere Surp Hripsimyants Ermeni Kilisesi’ne kurulmasının yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu vurguladılar. Vakıflar, “Demokratik ve kurallara uygun bir seçim için, cemaat mensubu seçmenlerin çoğunlukla ikamet ettiği Şişli ve Samatya bölgelerindeki Ermeni cemaat vakıflarına ait adreslere sandık konulmasını” talep ettiler.

Vakıf yöneticileri, bu bağlamda ihtiyaç duyulan lojistik ve insan kaynağı desteğini de seçim tertip heyetine verebileceklerini söylediler.

Vakıf Başkanları konuya dair yaptıkları ortak açıklamada, şu değerlendirmede bulundular:

“Bilindiği üzere Büyükdere Surp Hripsimyants Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu seçimleri hemen hemen tüm cemaat mensubu kişiler tarafından yakından takip ediliyor ve seçime büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Buna istinaden seçimin şu ana kadar açıklandığı gibi sadece tek bir adreste yapılması lojistik açıdan mümkün görünmüyor. Bu adreslerin çoğaltılması, 2. bölge seçimlerinde kullanılan Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Vakfı, Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı ve Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı adresleri kullanılarak seçim sandığı sayısının artırılması ve böylece daha ulaşılabilir bir seçim yapmak mümkün. Konu Ermeni cemaatinin huzuru ve seçimin düzgün bir şekilde yapılabilmesi açısından önem taşıyor. Demokratik bir seçime imza atabilmek, Seçim Tertip Heyeti üzerindeki yükü bir nebze hafifletebilmek için vakıflarımızın kapılarının açık olduğunu ve seçim için ek adres olarak kullanılabileceğimizi önemle belirtmek isteriz. ”

VBM: Farklı ilçelere 4-5 sandık

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü de, geçtiğimiz günlerde Seçim Tertip Heyeti’ne farklı ilçelere sandık konulması gerektiğini belirten bir yazı gönderdi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

“Seçmenlerin kolay bir şekilde demokratik haklarını kullanabilecekleri farklı adreslere, yeterli sayıda (4-5 adet) sandık konularak yönetim kurulu seçimlerini yapılmasını; Yönetmeliğin 10. maddesi 1 ve 2. fıkrası hükmü gereği yazımızın tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yönetmelikte belirlenen sürelerde dikkate alınarak şikâyet konusu hususların yerine getirilmesi, aksi halde yönetmeliğin 10. maddesinin 3. Fıkrasının uygulanacağı hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Ne olmuştu?

Büyükdere Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ERVAB bünyesinde kurulan Ortak Seçim Tertip Heyeti’ne katılmama kararı almış ve kendi Seçim Tertip Heyeti’ni kurmuştu. Lale Tunç başkanlığındaki Seçim Tertip Heyeti, seçim sandığının sadece Büyükdere’de kurulacağını Sarıyer Gazetesi’ne verdiği ilanda duyurmuştu. Tertip Heyeti Başkanı Lale Tunç, Agos’a konuşmuş ve tek sandık kurulmasına ilişkin şunları söylemişti:

“Tertip heyetinden arkadaşlarla konuştuk, seçim sandıklarının güvenliği açısından zaten bu bölge Büyükdere’yi ilgilendiriyorsa orada olması çok daha etkilidir diye düşündük. Topluca almış olduğumuz kararlar doğrultusunda buna karar verdik”

Tunç, “Farklı semtlerdeki insanları bilemeyiz, tanıyamayız. Güvenliği sağlamak için Allah korusun orada bir problem karşısında kimsenin de vebalini alamayız” demişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27865/vakiflardan-buyukdere-secim-tertip-heyeti-ne-cok-merkezde-sandik-cagrisi