Hollandalı gazeteci, Papa II. Jean Paul’ü hedef aldı: Çocuk istismarlarını örtbas etti

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Hollandalı gazeteci Ekke Overbeek, Papa II. Jean Paul’ün Krakow Başpiskoposluğu döneminde küçük çocukların “istismarının örtbas edilmesine karıştığı” iddiasına dair bir kitap yazdığını duyurdu.

Polonya‘da yaşayan Hollandalı bir gazeteci Ekke Overbeek, Papa II. Jean Paul‘ün Krakow Başpiskoposluğu döneminde küçük çocukların istismarının örtbas edilmesine karıştığına dair belgeler olduğunu ileri sürdü.

Nieuwsuur’un aktardığına göre Ekke Overbeek, Polonya’da arşivleri taradığını ve Papa II. Jean Paul’ün “çocukları istismar eden rahipleri bildiğini ve onları başka cemaatlere göndermek de dahil olmak üzere cezadan kaçmalarına yardımcı olduğu” birkaç vaka bulduğunu söyledi.

Overbeek, “Papanın başpiskopos olduğu dönemdeki Krakow Başpiskoposluğu’nda çocukları istismar eden rahiplerle ilgili somut vakalar buldum. Papa bunu biliyordu ve yine de bu adamları gönderdi. Bu da yeni kurbanların ortaya çıkmasına neden oldu” dedi.

BULGULARINI KİTABA DÖKTÜ

Polonya’da yaşadığı ve çalıştığı dönemde gizli servislerin Papa II. Jean Paul hakkındaki kamuya açık belgelerini incelediğini kaydeden Overbeek, edindiği bilgiler üzerine “Maxima Culpa”adlı bir kitap yazdığını ve bu kitabın önümüzdeki yıl Lehçe dilinde yayınlanacağını duyurdu.

Overbeek, “Wojtyla hakkında doğrudan toplanan belgelerin neredeyse tamamı yok edildi, ancak günümüze ulaşan diğer belgelerde kendisinden çok sık bahsediliyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde, rahiplerin çocuk istismarını nasıl ele aldığını ve bu konunun nasıl ele alındığını gösteren yapboz parçaları ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“AF DİLEMİŞ, SONRA YİNE YAPMIŞ”

Çocukları istismar etmekle suçlanan Eugeniusz Surgent adlı bir rahip hakkında da onlarca yıl öncesine ait birçok belgeler bulduğunu dile getiren Overbeek, “Örneğin, o dönemde tacizden tutuklanmış olan bu rahibin bir hücre arkadaşına dayanılarak yazılmış bir rapor… Hücre arkadaşı, rahibin Piskopos Wojtyla’ya yazdığı bir mektupta af dilediğini ve bunun bir daha asla olmayacağına dair söz verdiğini anlatıyor. Ama sonra yine yapmış” dedi.

Overbeek, “Kilise’nin (Papa’yı savunanların) mantığı, Papa’nın bunu bilemeyeceği gerçeğine dayanıyor. Durumun ciddiyetinden çok geç haberdar olduğu düşünülüyor.. Tüm bu argümanlar artık reddedilebilir. II. Jean Paul’ü kanonlaştırmak (azizlik mertebesine yükseltme) için büyük bir acele içindeydiler. Şimdi Polonya arşivlerinden ortaya çıkan gerçeklerin çok suçlayıcı olduğunu ve bu nedenle azizliğine şüphe düşürebileceğini görüyorsunuz” diye konuştu.

KATOLİK KLİSESİ İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Nieuwsuur, Katolik Kilisesi‘nin Overbeek’in haberiyle ilgili sorularını yanıtlamayı reddettiğini söyledi.

Polonya basınında bu hafta yer alan ayrı bir haberde Vatikan‘ın, Papa II. Jean Paul’ün Krakow’da çalıştığı dönemi araştırmak niyetinde olduğu belirtildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/hollandali-gazeteci-papa-ii-jean-paulu-hedef-aldi-cocuk-istismarlarini-ortbas-etti-2008600