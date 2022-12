Arménie : la tragédie et l’espérance

LE FIGARO HISTOIRE – A l’heure où l’Arménie est plus que jamais menacée, Le Figaro Histoire explore son histoire près de trois fois millénaire dans un dossier spécial.

« Echangerais histoire grandiose contre meilleure situation géostratégique ». L’Arménie pourrait faire sienne cette formule. A l’heure des affrontements dans le Haut-Karabagh, Le Figaro Histoire consacre à ce pays près de trois fois millénaire un dossier exceptionnel. Pour comprendre le dilemme que l’Arménie affronte, les meilleurs spécialistes explorent son histoire depuis son apparition au VIe siècle av. J.-C. jusqu’au génocide perpétré par l’Empire ottoman au début du XXe siècle. Ils décryptent la brillante culture de la première nation à avoir adopté le christianisme, retracent les riches heures du royaume arménien de Cilicie, dont le dernier souverain fut un Français, Léon de Lusignan, et font revivre l’épopée héroïque du Musa Dagh en 1915, l’un des nombreux jalons qui unissent étroitement l’Arménie et la France.

Au cœur de l’actualité, Le Figaro Histoire a mené l’enquête sur la création des fictions inspirées par l’histoire, à l’occasion de la sortie du film Vaincre ou mourir, consacré au chef vendéen Charette et produit par le Puy du Fou, et du roman de Françoise Chandernagor, Le Jardin de cendres, qui ressuscite Séléné, fille de Cléopâtre et Marc Antoine. Côté reportage, il vous emmène dans la Prague du XVIIIe siècle, sur les traces de Mozart et Casanova, et vous ouvre les portes des appartements de Mme Du Barry, parmi les plus secrets du château de Versailles.

Couverture du Figaro Histoire, décembre 2022-janvier 2023 Ryumin Alexander/Tass/ABACA

«Arménie, la tragédie et l’espérance», 132 pages, 8,90€, disponible en kiosque et sur le Figaro Store.

