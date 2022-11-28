Ermeni Soykırımı ile ilgili Fransız belgesel çizgi romanı

Okuyucular genellikle çizgi romanları fantastik hikayeler ve kurgusal karakterlerle ilişkilendirir. Bununla birlikte, son yıllarda giderek artan bir şekilde kurgusal olmayan bir platform haline geldiler.

Euronews, bu yıl yayınlanan en cesur çizgi roman projelerinden birini sundu. Roman, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Ermeni Soykırımı’nı anlatıyor.

Fransız yazar Jean-Blaise Gian, “Une Histoire du Génocide des Arméniens” çizgi romanında kurgucu, film yapımcısı ve senarist Gorun Aprikyan ile birlikte çalışarak sanatsal ve arşiv malzemelerini birleştirmeyi başardı. Bu, amacı okuyucunun Ermeni Soykırımı’nın karmaşık tarihini daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve her şeyden önce hafızayı korumak olan bir belgesel kurgu çalışmasıdır.

Arşiv fotoğraflarıyla resmedilen belgesel çizgi romanın sayfaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 ile 1923 yılları arasında bugünkü Türkiye’de en az 1,2 milyon Ermeni’yi nasıl katlettiğini ve yerinden ettiğini gösteriyor.

Euronews’e konuşan Aprikyan, “Bu konunun açılması gerektiğini hissettik.”dile getirdi.

“Ermeni Soykırımı Tarihi” romanının eylemi 1915’te geçiyor ve Hagopyan ailesini anlatıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/28/Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1-Frans%C4%B1z-belgesel-%C3%A7izgi-roman%C4%B1/240307