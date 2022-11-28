Bir asrı geride bırakmıştı: Iraz Nine 103 yaşında hayatını kaybetti￼

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Bir asrı geriden bırakan Ermeni zulümlerine çocukluğunda tanıklık eden Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan Iraz Bayram, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Bir asrı geriden bırakan Ermeni zulümlerine çocukluğunda tanıklık eden Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan Iraz Bayram, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Saimbeyli ilçesinin en yaşlı olan 9 çocuk annesi Iraz Bayram, oğlu Yusuf Bayram ile birlikte yaşadığı evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 17 gün Seyhan Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Iraz nine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir asrı geride bırakan ninenin naaşı Saimbeyli ilçe mezarlığına getirildi. Burada Iraz nine ailesi, yakınları ve sevenlerinin duaları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Iraz nineden geriye ise son anneler gününde ziyaret edilişi ve 2 Haziran 2022 yılında Ermeni ve Fransız askerlerinin bölgedeki zulümlerini İhlas Haber Ajansı muhabirine aktardığı anlar kaldı. – ADANA

https://www.haberler.com/yerel/bir-asri-geride-birakmisti-iraz-nine-103-yasinda-15457648-haberi/