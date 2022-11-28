Anadolu Kültür’den söyleşi dizisi

Anadolu Kültür, kuruluşunun 20. yıldönümünde bir dizi söyleşi gerçekleştiriyor. “Kültür ve Sanatı Paylaşarak 20 Yıl: Anadolu Kültür Söyleşileri” başlıklı söyleşi dizisinin üçüncü bölümü “Buluşma-Diyalog- Umut: Türkiye’de Çeşitlilik ve Ermenistan’la Kültürel İşbirliği” başlığını taşıyor.

Anadolu Kültür’ün İstanbul’da faaliyet gösteren sanat merkezi Depo’da 17 Kasım – 6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen söyleşiler, birlikte yaşam pratiklerinden kültürel diyaloğa, hafızadan yerel kültür politikalarına, kültürel çeşitlilikten ulusötesi işbirliklerine, kurumun 20 yıldır çalıştığı alanlar ve ürettiği projelerden yola çıkarak Türkiye’de bu alanlarda son 20 yılda yaşanan gelişmeleri ele alıyor.

Söyleşi dizisinin üçüncü bölümü,

Buluşma – Diyalog – Umut

Türkiye’de Çeşitlilik ve Ermenistan’la Kültürel İşbirliği

başlığını taşıyor.

29 Kasım’da saat 18:30’da, Tophane’deki Tütün Deposu’nda gerçekleşecek söyleşinin moderatörü Tamar Nalcı.

Konuşmacılar şöyle: Doç. Dr. Burcu Yıldız (İTÜ, Müzikoloji), İsmail Yavuz Özkaya (Yüksek Mimar, KMKD Yönetim Kurulu Başkanı), Kirkor Sahakoğlu (Sanatçı), Dr. Salim Aykut Öztürk (Danish Institute of Study Abroad)

Söyleşi dizisi 6 Aralık’a kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için: Kültür ve Sanatı Paylaşarak 20 Yıl: Anadolu Kültür Söyleşileri

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27851/anadolu-kultur-den-soylesi-dizisi