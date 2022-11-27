Altın Liste’den ilk değerlendirme: Çok çalışacağız

Miran Manukyan

Ermeni toplumunda vakıf seçimleri bu pazar da devam etti. Seçmenler altı vakıfta yeni yönetim kurullarını belirlemek için sandık başına gitti. Diğer vakıflar tek liste ile seçime giderken sadece Narlıkapı’da iki liste yarıştı. Seçimi Mavi Liste’ye karşı yarışan Altın (Sarı) Liste kazandı. Herman Gürciyan seçim sonuçlarının hemen ardından Agos’a konuştu.

Herman Gürciyan şunları söyledi:

“Kazandığımız için çok mutluyuz, seçimle beraber her şey bitti, artık hep birlikteyiz. Cemaatimizin de birliğe ihtiyacı var. Kilisemiz okulu olmayan bir kilise ama önemli bir kilise. Fakirleri olan bir kilise. Elimizden geldiğince onlara yardım edeceğiz. Ben başkan olarak ERVAB’ın da üyesi olacağım, orada fikirlerimi söyleyeceğim, cemaatimin lehine olan her şey için savaşacağım. Fakirlerimize destek vermemiz lazım, yalnız okullarımız yok. 50 Bin kişiyiz ve git gide azalıyoruz.”

Herman Gürciyan

Gürciyan şöyle devam etti:

“İlk olarak vakfın bir envanterini çıkaracağım. Ben mali müşavirim ilk olarak böyle başlayacağım. Tıbrevank Derneği tam yanımızda ve ortak çalıştığımız bir dernek, onlarla birlikte kültür etkinlikleri yapacağız. Şu an için çok erken ama çok çalışacağız.”

Seçimle birlikte Narlıkapı Vakfı’nın yeni yönetim kurulu şöyle oldu:

Herman Gürciyan, Avedis Andonoğlu, Avedis Yılmaz, Yaşar Kaynak, Tanya Demirci, Sarkis Yıldırım, Anna Demircioğlu, Maryam Delikahya, Hilda Demirci, Ohannes Muratyan, Hayguhi Kızılkaya, Garabet Keyişoğlu, Harun Özçelik, Horsi Bozoğlanoğlu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27849/altin-liste-den-ilk-degerlendirme-cok-calisacagiz