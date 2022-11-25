Varlık Vergisi mimarı Şükrü Saraçoğlu’nun isminin Fenerbahçe stadından kaldırılması teklif edildi

1907 Fenerbahçe Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı. Dernek Başkanı Rıfat Perahya’nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yönetim kurulu üyeleriyle taraftarlar katıldı.

Rıfat Perahya, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeleri anlattı. Dernek olarak üyelerce çok yoğun talep olması üzerine yeni bir karar aldıklarını söyleyen Perahya, “Bu kararı heyecanla paylaşmak istiyorum. 1907 yılından beri evimiz olan Kadıköy’de, 115 senedir maçlar yapılan stadımızın adını, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Stadı olarak değiştirilmesini talep ediyoruz kulübümüzden. Bununla ilgili gereken neyse yapacağız.” dedi.

Cem Yılmaz ve Uğur Dündar twitter hesaplarından bu talebi duyurdular.

Fenerbahçe’mizin kıymetli derneği 1907 in 30.kuruluş yıldönümünde stadımızın adının Atatürk Stadyumu olacağı müjdesini mutlulukla gururla duydum.Fenerbahçe sen çok yaşa❤️ — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 24, 2022

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi.

Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 24, 2022

Stat ismi talebiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Ali Koç, bu talebin kongrelerinde birçok kez gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

“Yaparız, çekinmeyiz ama bunun bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Bu biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Bizim dönemimizde, sadece 1907 Derneği değil tüm camiamıza sesleniyorum, bu arzuyu, bu isteği ivedilikle, 100. yılımız tamamlanmadan, belki de 29 Ekim 2023 yılında hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saraçoğlu ailesiyle, Ülker gurubuyla görüşeceğiz ama bugün itibariyle 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim ve hep beraber gerçekleştirelim.”

22 Temmuz 1998’de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim tarafından, eski Fenerbahçe başkanı ve Varlık Vergisi’nin mimarı Şükrü Saracoğlu’nun ismi verilmişti. 2015 yılında Ülker sponsorluğunda ismi değiştirilen stad, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ismini almıştı. 1907 Fenerbahçe Derneği başkanı Rıfat Perahya, bu değişiklik sonunda Şükrü Saraçoğlu isminden vazgeçilmemesini eleştirmişti.

Ülker ile yapılan anlaşma müthiş.Emeği geçen herkese teşekkürler.Hazır isim hakkı satılırken keşke Şükrü Saracoğlu ismi de kullanılmasaydı. — Rıfat Perahya (@rifatperahya) August 3, 2015

Varlık Vergisi ile birlikte Türkiyeli Ermeni, Rum ve Yahudilerin orantısız vergilerle mülksüzleştirilmesi sağlanmıştı. Avlaremoz’da Şükrü Saraçoğlu isminin Fenerbahçe stadından kaldırılması gerektiğini anlatan yazılar yayınlanmıştı:

https://www.avlaremoz.com/2020/12/27/sukru-saracoglu-lefter-kucukandonyadis-ve-notoracism-eli-haligua/

https://www.avlaremoz.com/2018/12/27/sukru-saracoglu-iyi-bilmezdik/

Tarihçi Ayşe Hür de twitter hesabından yazdığı yorumda Fenerbahçe tarihinden bir ismin daha uygun düşeceğini belirtti.

Bir stadyuma futbolcu adı daha çok yakışmaz mı? Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcuları Lefter Küçükandonyadis (615 maçta 423 gol); hadi onu "Gayrimüslim/Rum" diye "ötekileştirdiniz", özbeöz "Türk" Zeki Rıza Sporel (352 maçta 470 gol) olmaz mıydı adı? Olurdu ama bir başka "Dünya"da. https://t.co/TILEK5uEZ9 — Ayşe Hür (@HurAyse) November 25, 2022

https://www.avlaremoz.com/2022/11/25/varlik-vergisi-mimari-sukru-saracoglunun-isminin-fenerbahce-stadindan-kaldirilmasi-teklif-edildi/