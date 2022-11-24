BM barışı korumaya yaptığı katkılardan dolayı Ermenistan’a teşekkür etti

Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Ermenistan’ın BM barışı koruma operasyonlarına kararlı desteği ve BM bayrağı altında görev yapan askeri ve polis personelinin hizmeti ve fedakarlığı için minnettarlığını dile getirdi.

BM Küresel İletişim Departmanı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada 193 BM üye ülkesi arasında Ermenistan, şu anda BM barışı koruma operasyonlarına en fazla askeri personel sağlayan 79. ülke.

İlk Ermeni barış gücü, Şubat 2012 yılında Birleşmiş Milletler Geçici Gücünün (UNIFIL) bir parçası olarak Lübnan’da konuşlandırıldı. Ermenistan’dan 33 askerden oluşan ilk askeri birliğin Lübnan’a geldiği Kasım 2014’ten bu yana, Ermenistan misyona sürekli katkıda bulunuyor.

Ermenistan ayrıca birkaç yıldır Çok Uluslu Ortak İstikrar Misyonu’nun (MINUSMA) bir parçası olarak Mali’de Birleşmiş Milletler himayesinde sınırlı sayıda barış gücü konuşlandırdı.

Lacroix, “Ermeni erkek ve kadınlar çeşitli BM barışı koruma ortamlarında hizmet verdiler ve yüksek düzeyde profesyonellik ve bağlılık sergilediler. Kalıcı barış ve güvenliğe katkılarından dolayı onlara derinden minnettarız.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/24/BM-Ermenistan/240166