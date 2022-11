Papa Françesko: ‘‘Hristiyanlar, Karanlığın Ortasında Umudun Mumlarını Yakmalı’’

13 Kasım’da kutlanan Dünya Yoksullar Günü’nde Papa Françesko, Aziz Petrus Bazilikası’nda toplanan inanlıları, ‘Mesih bizler için yoksul oldu’ temasını düşünmeye davet etti.

Luka 21:5-19 bölümü üzerine odaklanan Papa, İsa’nın ‘‘Sakın sizi saptırmasınlar’’ ve ‘‘Tanıklarım olacaksınız’’ sözlerini hatırlattı. İsa, savaşlar, ayaklanmalar, depremler ve salgın hastalıklar gibi korkunç olaylar karşısında öğrencileri endişelenmemeleri konusunda uyardı.

Her koşulda Tanrı’ya güvenerek ayartılara karşı durmamız gerektiğini söyleyen Papa Françesko, ‘‘Rab’bin öğrencisi, en zor durumlarda bile boyun eğmemeli ve cesareti kırılmamalı. Çünkü Tanrımız, her zaman ayağa kaldıran, diriliş ve umut Tanrısıdır. O’nunla birlikte her zaman yeniden başlayabiliriz. Denemelerle karşılaştığımızda, ‘Somut olarak ne gibi iyilikler yapabilirim?’ diye kendimize sormalıyız’’ dedi.

Zorlukları Fırsata Çevirmek

Yaşananların İsa Mesih’e tanıklık etme fırsatı yaratacağına değinen Papa, ‘‘Herkes hayatının bir döneminde zorluklarla karşı karşıya kalır. Ancak krizin ortasında bile iyi şeyler yapmak için fırsat vardır. Yaşanan olayda gizli olan fırsatı ortaya çıkarmak, olumsuz durumlarda bile iyiliği yakalamak gerçek bir Hristiyanın doğal becerisidir. Her kriz bir fırsattır, imanda büyümek için fırsatlar sunar. Dikkatimizi dağıtmadan her olayı Müjde’ye tanıklık etmek için fırsata çevirmeliyiz’’ dedi.

Kayıtsızlığın Üstesinden Gelmek

Tanrı Sözü’nü Dünya Yoksullar Günü ile ilişkilendiren Papa Françesko, ‘‘Dünya Yoksullar Günü’nde, İsa’nın sözleri çığlıkları duymamıza engel olan kayıtsızlığın üstesinden gelmek için güçlü bir öğüttür. Savaşlar nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Kriz anlarında en ağır bedeli yoksullar ödemektedir. Yüreğimiz ağırlaşmışsa insanların çığlıklarını duyamayız, onlarla birlikte ağlayamayız ve çaresizliklerini göremeyiz. Hristiyanlar olarak karanlığın ortasında umudun mumlarını yakalım. Sevinç veren Kutsal Kitap’ın tanıkları olalım ve daha kardeşçe bir dünya inşa etmek için fırsatları değerlendirelim. Tanrı’nın kollarında adaleti ve barışı kucaklayacak gücü bulabiliriz. Bizim uğrumuza yoksullaşan İsa’yı hatırlayarak yoksulları koruyalım’’ dedi. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-hristiyanlar-karanligin-ortasinda-umudun-mumlarini-yakmali/