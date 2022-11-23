Kor Kitap emekçilerinden Çevirmen Kevork Taşkıran hayatını kaybetti

Kor Kitabın emekçilerinden Kevork Taşkıran hayatını kaybetti. Kor Kitap tarafından yapılan açıklamada “Bir çevirmenden çok gerçek bir dosttu. Hoşça kal Ahparig, seni çok özleyeceğiz” denildi.

Kor Kitabın emekçilerinden, kendi ifadesiyle Ermeni ve Kızılbaş kökenli 1953 yılında İstanbul’da doğan Kevork Taşkıran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazaret Dağavaryan’ın Hıristiyan Protestanlığı’nın ve Kızılbaş İnancının Doğuşu, Yervant Odyan’ın Ermeni Diasporası eserlerinin çevirmeni olan Kevork Taşkıran, son olarak Kor Kitap’ın Aras Yayıncılık ile birlikte yayımladığı yine Odyan’ın, Lanetli Yıllar kitabının ortak çevirmenlerindendi.

“BİR ÇEVİRMENİN ÖTESİNDE GERÇEK BİR DOSTTU”

Kor Kitap Genel Yayın Yönetmeni Onur Öztürk, Kevork Taşkıran’ın daha nice eserlerinin de yolda olduğunu ama maalesef Kevork Ağabey’i çok ani şekilde yitirdiklerini dile getirerek; “Yayınevimiz için bir çevirmen olmanın ötesinde gerçek bir dosttu, yayınevi emekçilerimizin tümüyle de ayrı ayrı dostluğu vardı. Yayınevimizin en zor zamanlarında yanımızda olmaktan geri durmadığı gibi aksine o zamanlarda daha fazla sarıldı işlere ve bizlere. Onun çalışkanlığının ve koşturmacasının karşısında yorulmak mümkün değildi. Hoşça kal Ahparig, seni çok özleyeceğiz” diye konuştu.

“TOPRAĞINI SEVEN, ASLINA SAHİP ÇIKAN İYİ BİR İNSANDI”

Yazar Nevzat Onaran ise, Kevork Taşkıran’la Evrensel Basım Yayın’dan çıkan Nazaret Dağavaryan’ın Hıristiyan Protestanlığı’nın ve Kızılbaş İnancının Doğuşu kitabı ve Onur Öztürk’ün vesilesiyle tanıştığını belirterek “Ailesi soykırımın bütün acılarını yaşamış, Yozgat’tan İstanbul’a göç etmişti” dedi. Kevork Taşkıran’la tanışmasının ardından buluştuklarını, soykırımın yüzüncü yılı için kitap çalışması sırasında tekrar bir araya geldiklerini anlatan Onaran “2018’den bu yana Nesim abi Kevork’la hep yan yana olduk. Sevgi ve saygı ortamında gelişen bu dostluğumuz bugüne kadar da sürdü. Zaman zaman bir araya gelip çalışmalarımız hakkında sohbet ederdik. Son zamanlarda Kevork abi gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle çalışmalarını ne yazık ki derinleştiremedi” dedi. Onaran, Kevork ağabeyi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek onun için şunları söyledi: “Kevork abi iyi bir Anadolu insanı, toprağını seven, aslına sahip çıkan iyi bir insandı. İyi bir dostumuzu kaybettik.”

KEVORK TAŞKIRAN KİMDİR?

Kevork Taşkıran, 5 Mart 1953 İstanbul doğumluydu. Ailesiyle ilgili olarak anlatımı şöyleydi:

“Babam İsahak Yozgatlıdır. Yozgat’ın ilçelerinden Şefaatli’nin Eğlence köyünden. Aylance Köyü bir Ermeni köyüydü. Annem Hripsime, Kayseri’nin içinde, Tavukçu Mahallesinde oturan, Çubukçuyan ailesinin kızı. Kayseri’nin merkezinden ve yerlisi. Dedem Kevork Çubukçuyan ki ismini bana vermişler, sonradan Çağlı Çubukçu olmuştur.”

Babasından bahsederken 1915 tehcirinden 3,5 ay önce doğduğunu anlatmıştı:

“Burada babamın yaşam hikâyesine girmekte fayda var. Bir insan, düşünün ki üç kere doğmuş olsun. Babamın doğumu, 1915 yılının Mart ayında, Mart’ın 1’i veya 3’ünde Aylence’de doğdu. Neredeyse benimki ile aynı. Gerçek doğum tarihi bu. Yani tehcirden 3,5-4 ay önce doğuyor. Orada Yozgat’ın tehciri 1915 yılının Haziran 16’sında başlamıştı. Yani tehcir babam doğduktan 3,5 ay sonra.”

Kevork Taşkıran, sohbet ettiği herkesle sıcaklığını, samimiyetini hissettiren karakterde bir insandı. İş hayatına şirketlerde yöneticilik yaparak başlamıştı. Emekli olduğunda nihayet arzuladığı işleri yapmaya başlamıştı. Ermeniceden çeviriler yaptı.

Kendisini arayan, soran ve tarih bilgisinden destek isteyen herkese gönüllü katkılarda bulundu, Ermenice çeviriler yaptı.

Gözündeki rahatsızlığından dolayı son zamanlarda çevirilerini yapamamaktan hep şikayetçiydi. Öncelikle çevirmeyi planladığı eserler; Zaven Der Yeğyayan, Patriklik Anılarım ve Arşag Alboyacıyan, Kayseri Ermenileri Tarihi adlı eserlerdi.

Ermeniceden çevirisini yaptığı kitaplar:

Nazaret Dağavaryan, Hıristiyan Protestanlığın ve Kızılbaş İnancının Doğuşu, Kor Kitap, 2018

Yervant Odyan, Ermeni Diasporası, Kor Kitap, 2019

Yervant Odyan, Lanetli Yıllar, İstanbul’dan Der Zor’a Sürgün ve Geri Dönüş Hikayem 1914-1919, Aras Yayıncılık ve Kor Kitap

(İstanbul/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/475328/kor-kitap-emekcilerinden-cevirmen-kevork-taskiran-hayatini-kaybetti