Ermenistan, Dünya Boks Şampiyonası’nda ilk madalyayı aldı

İspanya’da gerçekleşen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Ermenistan’dan dört boksör çeyrek finale yükseldi ve madalya için mücadele ediyor.

Ermeni boksörler arasında Erik Israelyan (60 kg sıklette) bu engeli ilk aşan Ermeni sporcu oldu. Son Avrupa şampiyonu, Meksikalı Raul Herreria’yı yenilgiye uğrattı. Tüm turlarda belirgin bir avantajı vardı ve üçüncü turda rakibini iki kez yere serdi, ardından hakem mücadeleyi durdurdu. Erik Israelyan en azı bir dünya bronz madalyasını garantiye aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/23/Ermenistan-Dünya-Boks-Şampiyonası-madalya/240135