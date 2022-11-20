10 Vakıfta Seçim: Bakırköy’de Mavi, Yeşilköy’de Beyaz, Beşiktaş’ta Mavi, Yeniköy’de Turuncu Liste kazandı￼

Bugün İstanbul’un Avrupa Yakası’nda sandık başına giden seçmenler, toplam 10 vakfın yeni yönetim kurullarını belirlemek üzere oy kullandı. 2. Bölge’de Beşiktaş, Yeniköy, Feriköy (okul ve kilise), Kuruçeşme, Gedikpaşa , Hasköy, Eyüp Surp Yeğya ve Boyacıköy kiliseleri yönetim kurulları için seçim yapıldı. 3. Bölge’de Bakırköy ve Yeşilköy okul ve kiliseleri için yönetim kurulları seçimi yapıldı. Beşiktaş, Bakırköy, Yeşilköy ve Yeniköy için iki liste yarıştı, mevcut yönetimlerin ağırlıkta olduğu listeler galip geldi. Diğer vakıflar tek liste ile seçime girdi.

2. Bölge’de 8 vakıf için toplam 2.933 seçmen oy kullandı. 3. Bölge’de 2 vakıf için 8.000’i aşkın seçmen oy kullandı. Oy sayımı tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre

Bakırköy’de Mavi Liste için 2.221, Sarı Liste için 1.904 oy çıktı.

Yeşilköy’de Beyaz Liste için 2.166, Yeşil Liste için 1.936 oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeşilköy’de mevcut yönetimin ağırlıkta olduğu Beyaz Liste , Bakırköy’de yine mevcut yönetimin ağırlıkta olduğu Mavi Liste kazandı.

Beşiktaş’ta resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste için 1.778, Kırmızı Liste için 1.121 oy çıktı. Böylece Beşiktaş’ta da mevcut yönetimin ağırlıkta olduğu Mavi Liste kazandı.

Yeniköy’de Turuncu Liste 1.912, Mavi Liste 935 oy aldı, oy sayımı tamamlandı, yine mevcut yönetimin ağırlıkta olduğu Turuncu Liste, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Aday listeleri şöyle:

Yeşilköy, Beyaz Liste (3. Bölge)

Aras Çağlıuzun, Aret Şirin Tatlıdil, Arman Çulhacı, Erol Ara Çınar, Garen Gergerli, Güner Şahin Bağ, Habip Özfuruncu, Janet Garmiryan, Jilber Bardizyan, Kevork Özkaragöz, Maria Hazaryan Erşen, Murat Görey, Nurisa Gezer, Nıvart Değirmenci, Ohannes Ürneşlioğlu

Yeşilköy, Yeşil Liste

Aret Boğosyan, Ari Tahmizoğlu, Elizabet Peynirci, Filip Taşhan, Hagop Sıvacıoğlu, Hovsep Payel, Karabet Hemengül, Karin Çekem, Lerna Ölmez, Mayk Zıngık, Misak Vartikoğlu, Murat Duvarcı, Murat Yılmaz, Selin Ohanoğlu, Serli Seta Nişanyan

Bakırköy, Mavi Liste (3. Bölge)

Mari Yancı, Nubar Manavyan, Arto Mıhcıyan, Yeliz Öğret, Garabet Gelir, Kozet Avanus, Ümit Balık, Kirkor İşler, Edvart Atiniz, Harutyun Yücelsen, Yervant Sıvacıoğlu

Bakırköy, Sarı Liste

Jbid Çetinkaya, Arda Ağdamar, Şant Altunkara, Arda Ürneşlioğlu, Lara Özer, Serdar Kasapcılar, Kamer Çonkarlı, Harun Vaske, Ari Kirkoryan, Lidya Örs, Burak Ciroğlu

Beşiktaş, Kırmızı Liste (2. Bölge)

Baret Burag Pehlivan, Setrak Güler, Nadin Gemrekoğlu, Avedis Seyran, Sarin İnan, Murat Demir, Diana Altun, Hagop Altıntopuz, Rafael Demirci, Arda Enzakian, Arden Toros.

Beşiktaş, Mavi Liste

Garabet Varjabetoğlu, Aret Çilingir, Şara Maraşlıyan, Ohannes Sözüdoğru, Hamparsum Ara Kazar, Aram Hamparsun Bingül, Ağavni Anaçam, Mardiros İvatgil, Arek Göver, Alen Pilibosyan, Jano Kasal.



Yeniköy, Turuncu Liste (2. Bölge)

Ararat Gürgen, Aret Kis, Artun Tokatlıoğlu, Bogos Kevork Malhasyan, Garbis Kalaycıyan, Linda Çetinkaya, Lori Zorvaryan, Murat Aret Mardikyan, Saro Birol Oskan, Selvin Parunakyan Özgül, Tamar Sinanoğlu Gökçeoğlu.

Yeniköy, Mavi Liste

Sevan Cingöz, Kuhar Aydın, Talin Manukyan, Avedis Demirci, Hilda Haşaryan, Serkan Durusu, Lara Çitçi, Arman Sucuyan, Karolin Kuzucu, Talar Süslü, Murad Aslanoğlu.

Feriköy (Tek Liste) (2. Bölge)

Alex Kürkçüyan, Anet Mehteryan, Arek Mumcu, Aren Avedisyan, Azniv Nadya Mezaduryan, Caner Polat, Garine Karen Terziyan, Hagop Aleksanyan, Hayko Haygaz Odabaşı, Juliyet Demircioğlu, Koray Aşcı, Murat Öğer, Nurhan Palakoğlu, Sayat Çınar, Şant Özbülbül, Şinar Bektaşlıyan, Talar Elagöz Bedikoğlu.

Kuruçeşme (Tek Liste) (2. Bölge)

Levon Kuzikoğlu, Dalida Siranuş Zilman, Antranik Avitoğlu, Arno Bengliyan, Hayg Cihangül, Alen Kahraman, Roy Gamsargan, Selin Simonyan, Rober Güdücü, Şara Maraşlıyan, Sayat Ciroğlu.

Gedikpaşa (Tek Liste) (2. Bölge)

Manuk Kalaycıyan, Lara Mezadur, Arno Bengliyan, Nurhan Döner, Murad Koşker, Liana Benli, Herman Vaske, Herman Akçeoğlu, Arman Gülmezgil, Jirayr Akmercan, Besse Kabak, Sevan Bakırcı, Mıgırdiç Sucu, Sevan Hallaçyan.

Hasköy (Tek Liste) (2. Bölge)

Garbis Şimşek, Hagop Aleksanyan (Ayhan Çerkez), Alen Palancı, Arno Bengliyan, Sarkis Çavuşyan, Ariana Kazanciyan Melek, Alin Davuthan Özbülbül, Nişan Nurhan Malhasyan, Arek Mumcu, Aret Hagop Sürmeyan, Erol Divanyan.

Eyüp Surp Yeğya (Tek Liste) (2. Bölge)

Misak Gülük, Arman Gülük, Elvin Taşköprü, İsa Çelik, Arda Mıhçıyan, Melik Rupen Mıhçıyan, İsa Nalbant, Arno Çalışkan, Gülkız Çelik, Harutyun Harun Işıman, Serkis Yıldırım.

Boyacıköy (Tek Liste) (2. Bölge)

Burag Alen Özsahakyan, Ankine Evyapan, İskender Bakırgil, Kaspar Zakaryan, Nayat Elbe, Nazaret Özsahakyan, Yetvart Alyanakyan, Vartan Meydan, Vartan Kantarcıoğlu, Nadin Nalbantyan, Koray Şirinpınar.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27804/bakirkoy-de-mavi-yesilkoy-de-beyaz-liste-onde-besiktas-in-galibi-mavi