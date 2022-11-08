Washington’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları müzakerelere hız verilmesi konusunda anlaştılar

7 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ev sahipliğinde, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Washington’da bir araya geldi.

Blinken, Mirzoyan ve Bayramov’u, Washington’da Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin bakanları olası bir barış anlaşmasının unsurları hakkında fikir alışverişinde bulundular ve hala ele alınması gereken birçok konu olduğunu kaydettiler.

Taraflar, 6 Ekim’de Prag’da ve 31 Ekim’de Soçi’de yapılan görüşmelerde Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin taahhütlerini yeniden teyit etti.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, müzakerelerine hız verme ve önümüzdeki haftalarda bir görüşme daha yapma konusunda anlaştılar.

İki ülkenin bakanları, Amerikan tarafına ev sahipliği yaptıkları için minnettarlıklarını dile getirdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/08/Washington-Ermenistan-Azerbaycan/239474