Efes’te yamaç evlerinin bulunmasından sonra en önemli keşif: 1400 yıllık mahalle gün ışığına çıktı

Efes Antik Kenti kazılarında, bir yangın tabakasının altında milattan sonra 7’nci yüzyıla ait dükkanlar ve bir mahallenin kalıntıları bulundu.

Avusturya Bilimler Akademisi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Efes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Sabine Ladstatter, AA muhabirine, 2022 kazılarında sansasyonel bir bulguya ulaştıklarını söyledi.

Arkeologların Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen dükkanlarla yerel bir mahalleyi ortaya çıkardığını söyleyen Ladstatter, “Bu, şu anda antik kentin kült yapılarından olan yamaç evlerin 50 yıl önce bulunmasından bu yana Efes’teki en önemli keşiftir” dedi.

Fotoğraf: AA

Buluntuların mükemmel şekilde korunduğunun altını çizen Ladstatter şöyle konuştu:

“Bölge görünüşe göre milattan sonra 614-615 yılında aniden yok olmuş. Odalardaki tüm ev eşyalarının üzerini kalın ve yoğun bir yangın tabakası örtmüş. Böylece hepsi gelecek nesiller için korunmuş. Kronolojik olarak farklı zamanlara tarihlenseler bile bu buluntu, Pompei arkeolojik alanıyla karşılaştırılabilir.”

Uskumrulu amforalar, altın sikkeli dükkan kasası…

Yeni keşfedilen bölgenin Roma kentinin siyasi merkezi Yukarı Agora’nın bitişiğindeki Domitian Meydanı’nda olduğunu vurgulayan Ladstatter, 170 metrekarelik alanda birkaç dükkandan oluşan küçük ölçekli yapı hakkında şu bilgileri paylaştı: “Odalar 3-4 metre yüksekliğe kadar korunmuş ve tamamen büyük bir yıkım tabakasıyla örtülmüş. Tabakaların altından inanılmaz derecede zengin bir buluntu topluluğu ortaya çıktı. Sayıları binlerle ifade edilen seramik kaplar bulundu. Bunların arası midye ya da istiridye gibi deniz ürünlerinin kalıntılarıyla dolu.

Tüm kaseler ya da tuzlanmış uskumruyla doldurulmuş amforalar (çömlek) çıkarıldı. Ayrıca şeftali, badem ve zeytin çekirdeklerinin yanı sıra kömürleşmiş bezelye ve baklagillere ait tohumlar da diğer buluntular arasında. Özellikle dört altın sikke ve bronz sikkelerin bulunduğu birkaç dükkanın kasası dikkat çekici. Kazılan odalar mutfak, depo, taberna, kandil ve Hristiyan hacı hediyelik eşyalarının bulunduğu dükkan ve ekli bir satış odası olan bir atölyedir. Burada Hristiyan hacılara hediyelik olarak satılan ve boyunda taşınabilen çok sayıda küçük hacı şişesi keşfedildi.”

Arkeolojik bulguların ani, dramatik ve önemli bir yangın tahribatını gösterdiğine değinen Ladstatter, bulunan tohumların hangi yıl olduğunu netleştireceğini aktardı.

https://www.diken.com.tr/efeste-yamac-evlerinin-bulunmasindan-beri-en-buyuk-kesif-1400-yillik-mahalle-gun-isigina-cikti/