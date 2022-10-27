Altyapı çalışması sırasında tarih fışkırdı

Trabzon’da altyapı faaliyetleri esnasında gerçekleştirilen kazılarda eski mezar taşına rastlandı.

TİSKİ çalışması sırasında bulundu

Edinilen bilgiler doğrultusunda, TİSKİ (Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri tarafından, Ortahisar ilçesine bağlı olan Yenimahalle’de süren su hattı yenileme faaliyetleri esnasında iş makinesi ile gerçekleştirilen kazıda, tarihi olduğu tahmin edilen eski bir mezar taşı bulundu.





Durum yetkililere bildirildi

Mezar taşını fark eden TİSKİ personelleri, durumu derhal Trabzon Müze Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu’na bildirdi.

Koruma altına alındı

İhbar üzerine bölgede incelemeler yapan Trabzon Müze Müdürlüğü personelleri, bahse konu taşı koruma altına aldı.





https://www.habernediyor.com/kultur-sanat/altyapi-calismasi-sirasinda-tarih-fiskirdi-h88602.html