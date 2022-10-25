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Ermenistan Türkiye

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci

2022-10-25

RA MFA Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan ve Türkiye’nin ilgili dairelerinin temsilcilerinin bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Yakın gelecekte Ermenistan ve Türkiye’nin ilgili dairelerinin temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanıyor ve bu toplantıda doğrudan hava kargo taşımacılığının başlatılması ve üçüncü ülke vatandaşlarına sınırın açılmasına yönelik anlaşmaların uygulanması tartışılacak.

https://www.ogunhaber.com/genel/turkiye-ve-ermenistan-arasindaki-normallesme-sureci-2367205h.html

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