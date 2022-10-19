Ermeni yer adlarının sahte Azerbaycanca versiyonları Google uygulamalarından kaldırıldı

“Tatoyan” Vakfı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) ortak çabalarıyla, Syunik bölgesindeki toplulukların adlarının sahte Azerbaycanca versiyonları Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarından kaldırıldı.

29 Eylül’de “Tatoyan Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı” Sisian sakinlerinden ihbar almıştı Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarında Syunik’teki yer isimlerin değiştirildiğine ve Azerbaycanca uydurma isimleriyle adlandırıldığına dair.

Okullara, parklara ve meydanlara takma takma isimler verilmiş, Vorotan nehri “Bazarçay” olarak adlandırırken, bazı parklara “Atatürk” veya “Heydar Aliyev” isimleri uydurulmuştu.

Duruma müdahale ettikten sonra şimdi Google Harita ve Google Earht uygulamalarından bütün o sahte isimler kaldırılmıştır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/19/Ermeni-Azerbaycanca-Google-uygulamaları/238738