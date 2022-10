“Ajanlık”la suçlanan Ermeni kökenli eski imam ve din kültürü öğretmeni: İkiyüzlü bir hayat yaşıyordum sanki, her ezan okuduğumda vicdanen suçlu hissediyordum

Yüzyıl öncesinden sürgünle başlayıp, 2022 yılına uzanan bir insan hikayesi

Sema Kızılarslan

30 yaşındaki Muhsin Omaç, Müslüman-dindar bir ailede doğdu. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu, yıllarca imamlık ve din kültürü öğretmenliği yaptı.

20’li yaşlarında İslam’ı sorgulamaya başlayan Omaç, 24 yaşına geldiğinde inancını değiştirdi.

Artık Müslüman değildi ancak din eksenli bir mesleği olduğu için sosyal hayatını değiştiremedi.

İkili ve gizli bir hayat yaşayan Omaç, senelerce kaygı ve korku ile anne tarafından gelen Ermeni kimliğini gizledi.

30 yaşlarına geldiğinde öğretmenlik yaptığı okulda Ermeni olduğu öğrenildi.

Uzun bir süre çok ağır mobbinge maruz kaldı. Birçok tarikat ve cemaatin internet sayfasında hedef gösterildi, tehdit edildi.

Hakkında, tıpkı kendisi gibi Ermeni olan ve katledilen Hrant Dink‘e yapıldığı gibi “Türk milletini aşağılamak” suçundan soruşturma açıldı, yakalama kararı çıktı.

Muhsin Omaç Türkiye’den, evinden kaçmak zorunda kaldı.

İşte yüzyıl öncesinden sürgünle başlayıp, 2022 yılına uzanan bir insan hikayesi.



Muhsin Omaç ile ilk görüşmemizi telefonda yaptık. Konuşma sırasında bu röportajı çok uzun zamandır benimle yapma fikrinin aklında olduğu ancak cesaretini şimdilerde toparlayabildiğini söyledi.

Hemen birkaç gün sonrası için sözleştik ve Kadıköy’de, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluştuk.

Muhsin hayat hikayesini anlatmaya başlamadan önce tedirginliği yüzünden okunuyordu.

Tanınmaktan, birinin onu görmesinden, konuştuklarımızı duymasından haklı olarak çok çekiniyordu. Tedirgin ama kararlıydı.



“Sürgün ya da idamdan kurtulan binlerce Ermeni çocuktan biriydi dedem”

Muhsin Omaç, Batman-Sosanlı. Hikayesini, doğduğu evi ve ailesini anlatarak başladı:



Muhsin Omaç, 54 kişilik koca bir sülaleden sadece kendisi, kardeşi ve iki kuzeni ile beraber sağ çıkabiliyor.

Ailenin bütün üyeleri gözlerinin önünde katledilirken kuvvetle muhtemel çocuk yaşta oldukları için ölümden kurtuluyorlar.

Hayatta kalan pek çok ‘kılıç artığı’ gibi, kendisi de ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Babalarından kalan köylerine, tapularına ve mülklerine el koyuluyor.

Uzun bir süre direnmelerine rağmen, toplu halde sünnet ettirilip Müslümanlaştırılıyorlar.

Omaç, o süreci şu sözlerle anlattı:

Annem kardeşlerinin en küçüğü olarak, 1950’li yıllarının sonuna doğru gözlerini dünyaya açtığında aile artık tümüyle Kürtleşmiş ve Ermeniliğe dair hiçbir şey kalmamıştı. Yarım asırdan kısa bir sürede Ermeniliğe ve Hristiyanlığa dair her şey yok edilmişti. Müslümanlaştırılmış bir aile olmalarına rağmen, uzun süre tehdit baskı ve kovuşturmalara maruz kalıyorlar.



“Siz Ermeni olduğunuzu unutsanız bile toplum ve devlet unutmuyor”

Annesinin Kürt bir aşiretten olan babasıyla, teyzesinin de Arap bir aşiretten birileriyle evlendirildiğini anlatan Oma, “Bu evlilikler rızalarının dışında oluyor ama Agop Ailesinin kendisini korumaya yönelik aldıkları bir karar olduğunu bildikleri için ikisi de kaderine razı geliyor. Annem uzun yıllar gizlemişti bizden Ermeni olduğunu. Babamın samimi dindarlığına karşı, annemin İslam ile her zaman soğuk bir ilişkisi olmuştu. Küçükken sünnet edilmem için zorla elinden alındığım gün hafızamdan çıkmayan görüntülerden biri olarak ölene kadar ardımı bırakmayacak” diye konuştu.

Omaç, “Ben ve kız kardeşim babamın isteği ve büyük ölçüde baskısı üzerine imam hatip ve ardından ilahiyat eğitimi aldık” dedi.

İlk çocukluk yıllarında annesi ile mütemadiyen dayılarını ziyaret ettiğini söyleyen Omaç, “Bu ziyaretlerden aklımda kalan bazı güçlü fragmanlar var. Adının zikredildiği ama uzaklarda olduğu söylenen bazı akrabalar vardı. Kim olduklarını her defasında merakla sormama rağmen sorularım cevapsız kalırdı” ifadelerini kullandı.

Muhsin Omaç, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Artık bana Hristiyanlık daha yakın geliyordu”

Muhsin Omaç’la, İslam ile ilgili kaygı ve sorgulamarının nasıl kafasında canlandığı üzerine sohbet etmeye başlıyoruz.

Muhsin bu kez, üniversiteli yıllarını anlatmaya başlıyor.

Öncelikle, annesinin sürgün hikayesi onun Müslümanlığı sorgulamasına neden olmuş.

Bunun yanında, Dicle Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’nde okurken birkaç arkadaşıyla İslami konular üzerine tartıştıklarını da anlattı.

Muhsin ve arkadaşları o tarihlerde imamlık yapmaya başlıyorlar ama inançlı gibi rol yapmak zorunda kalıyorlar.

Muhsin’le ikili hayat hikayesinin başlangıç noktasına gidiyoruz:

Annemizin trajedisi ile tanışmamın üzerine çok geçmeden İslam ve Müslümanlar ile arama soğukluk girmişti ama artık çok geçti. Ben bir camide imamlık yaparken kız kardeşim diyanetin başka bir kurumunda hocalık yapıyordu.



Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nde okuduğum sırada, İslam üzerine düşünmeye başladım; sorguladım. Birkaç arkadaşımla birlikte her akşam bir evde toplanır, bu konuları tartışırdık. Bu sıralarda aynı zamanda imamlık yapıyorduk.



Ruhumuz ve bedenimiz ikiye ayrılmıştı. Büyük bir sıkışmışlık yaşıyorduk. İki yüzlü bir hayat yaşıyorduk sanki. Her kıldırdığım namaz vakitlerinde, her ezan okuduğumda, samimi insanların bana sorduğu dini sorulara cevap vermek zorunda kaldığımda vicdanen suçlu hissediyordum. Bu arkadaş grubumla akşamları gizlice bir evde buluşur şarap içerdik. Yakalanmaktan korkarak yapardık bunu.