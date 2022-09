Ortodoks Kilisesi’ne Milletvekillerinden Ziyaret

Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Yönetim Kurulu Üyesi Sunay Karamık ve Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ile birlikte, İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ettiler.

Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve yönetimi, Kilise pederleri Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu ile cemaat üyelerinin karşıladığı heyeti, samimi karşılamadan ötürü kilise cemaat ve yönetimine teşekkür ettiler.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Vakıf Başkanı Can Teymur, cemaatleri hakkında bilgiler vererek; “Nazik ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. İskenderun Ortodoks Cemaati, tarihten bu yana, bu kadim ve aziz vatan topraklarında yaşayan bir cemaattir. Burada Ortodoks cemaatine mensup 3000 vatandaşımız var. Bunun birkaç misli de yurt dışında yaşamaktadır. Biz bu vatan topraklarında çok mutluyuz. Kardeşlerimizle birlikte burada müstesna bir toplum olarak bu bahtiyarlığımızı devam ettiriyoruz. Bayramlarımızı birlikte kutlarız, kömbelerimizi birlikte yaparız. Bunlar asırlardır devam ettirdiğimiz, bizden sonraki nesillere de en güzel miras olarak bırakacağımız bu güzelliklerin devamını diliyoruz” diye konuştu.

Hep Birlik ve Beraberlik İçerisinde Olduk

Ziyarete hazır bulunan İskenderun İlçe Başkanı Abdülkerim Güven yaptığı kısa konuşmada; “Ortodoks kilisesinin bizim için çok önemli bir yeri vardır. Her zaman bayramlarımızı kutlarlar. Hep birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Hep istişare içerisindeyiz. Her zaman görüşürüz, evrensel konularda uzlaşırız ve diyaloglarımız çok güzel. İskenderun’un Hatay’ın güzelliği de bu zaten. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

Tüm cemaatlere eşit mesafede olduklarını vurgulayan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da; “Göreve geldiğimizden günden bugüne, ayrıştırmadan, kiliselerimize, camilerimize, cemevlerimize sahip çıkarak, tüm din adamlarımıza aynı sevgiyi, hürmeti ayırt etmeksizin göstererek, tüm cemaatlere eşit mesafede güzel bir birlikteliğimiz var. Bizim ilgimizi karşılıksız bırakmadıkları için Ortodoks cemaatine teşekkür ediyoruz. Özel günlerinde yanlarında olmaya çalışıyorum. Bize gelen öneri ve taleplerini anında karşılıyoruz. Bu ziyaretin planlanmasından çok mutluyuz, hepinize güzel günler diliyorum” diye konuştu.

Her Zaman Güler Yüzünüzle Karşıladınız

Kısa bir konuşma yapan Milletvekili Abdulkadir Özel ise; “Her zaman bizleri güler yüzünüzle karşıladınız, Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sunay Karamık, birlikteliğin önemine vurgu yaparak; “İnançlı bir aileden geliyorum. Rahmetli babam ‘İnanan insandan korkma’ derdi. Herkesin sevgisini gösterme biçimi farklı, bizde sevgimizi ufak nüanslarla gösteriyoruz belki de aramızdaki tek küçücük fark bu. Burada olmak beni insan olarak, psikolojik olarak, ruhani olarak zenginleştiriyor. Bu güzel duyguyu bana aktardığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette son olarak konuşan Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de; “İskenderun’un benim gönlümde ayrı bir yeri var. Gaziantep’in biraz da sayfiye yeri gibi! Her zaman gönlümüzde müstesna yeri olan bir yer İskenderun. Sabahtan bu yana buradayız, çeşitli toplantılar yaptık. Sizlerle birlikte olmaktan da çok mutluyuz, birliğimiz daim olsun. Türkiye çok zengin bir ülke, her anlamda zenginiz, güzel bir mozaik ülkemiz. Bu coğrafyada en istikrarlı ülke bizim ki olsun diliyoruz. Farklılıklara her zaman el verelim, kol-kola girelim diyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı samimi bir sohbet ortamında devam etti ve akabinde toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/ortodoks-kilisesine-milletvekillerinden-ziyaret/