Nikol Paşinyan, BM kürsüsünden İlham Aliyev’e bir soru yöneltti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu BM Genel Kurulu’nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırların belirlenmesi, bölgesel ulaşım bağlatılarının açılması ve barış anlaşması konusunda önemli bir ilerleme olmadığını ifade ederekn bunun sebebinin Azerbaycan tarafından ortaya atılan Ermenistan’a yönelik toprak iddialarında bulunması olduğunu vurguladı.

Paşinyan BM Kürsüsünden yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Örneğin iki ülke arasındaki barış anlaşmasının önemli konularından biri ülkelerin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasıdır. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu zaten söyledik, ancak Azerbaycan aynısını yapmadı. Aksine Azerbaycan, Ermenistan’ın tüm güney ve doğusunun ve hatta başkenti Yerevan’ın bile Azerbaycan toprakları olduğunu ilan etti. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan’ın belirli bir bölgesini işgal etmeye devam ediyor.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hitap ederek böyle sordu:



“Tanıdığınız veya Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunuz Ermenistan haritasını gösterebilir misiniz? Bu soruyu neden soruyorum, çünkü Azerbaycan açısından Ermenistan’ın yarısı, hatta ondan daha azının Ermenistan Cumhuriyeti olduğu ortaya çıkabilir. Azerbaycan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü teorik olarak değil, açıkça tanıyorsa, yani 29.800 kilometrekarelik bir alana sahip uluslararası kabul görmüş toprak bütünlüğümüzü kastediyorum, bu, birbirimizin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıyarak bir barış anlaşması imzalayabileceğimiz anlamına geliyor, aksi takdirde barış anlaşmasının tamamlanmayacağını ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a yeni toprak talepleri ve yeni işgaller sunmak için sınır belirleme sürecini kullanacak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/23/Nikol-Paşinyan-BM-İlham-Aliyev/237518