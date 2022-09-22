Azerbaycan tarafının Ermeni mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Ermeni asker yaralandı

21 Eylül günü saat 20.00 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kisminda bulunan Ermeni mevzilerine bombaatarlardan ve büyük kalibreli tüfek silahlardan ateş açtı.

Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, düşmanın ateşinin misilleme eylemleriyle susturulduğunu bildirdi.

Açılan ateş sonucunda Ermeni tarafında bir yaralı olduğunu belirtildi.

Açıklamada 21:30 itibariyle Ermenistan-Azerbaycan sınırında durum göreceli sakin olduğunu da kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/22/Azerbaycan-Ermeni-asker/237465