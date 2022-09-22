AB, Rum azınlığa karşı ayrımcılık nedeniyle Türkiye’yi suçladı

Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları özel temsilcisi Eamon Gilmore, Çarşamba günü New York’ta 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin azınlık gruplarının mülkiyet haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin İngilizce edisyonunda yer alan habere göre, AB insan hakları özel temsilcisi Eamon Gilmore, özellikle Türkiye’de yaşayan Rum toplumuna atıfta bulundu ve Ankara’ya Rumların haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Eamon Gilmore, ‘Ulusal Topluma Ait Kişilerin Hakları Bildirgesi’nin kabul edilmesinin 30. yıl dönümünde meclise hitaben yaptığı konuşmada, “AB, Türkiye’nin geçmişte uyguladığı ve Rum azınlığın şu anda yok olmanın eşiğine gelmesiyle sonuçlanan ayrımcı politikalardan derin üzüntü duymaktadır,” dedi.

Gilmore, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda AB, azınlıklara mensup kişilerin ve azınlıkların tüzel kişiliklerinin mülkiyet hakları da dahil olmak üzere insan haklarını, temel özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü koruma konusunda Türkiye’ye çağrısını yineler.”

Editörün Notu:

Türkiye, cumhuriyet tarihinin erken dönemlerinden itibaren Varlık Vergisi, 6/7 Eylül 1955 pogromu, 1964’te Yunan uyruklu Rumların sınır dışı edilmesi gibi uygulamalarla ‘Türk ve Müslüman olmayan’ Türkiye vatandaşlarına yönelik ayrımcı bir politika izledi. 6/7 Eylül 1955’in planlı bir hareket olduğu, yıllar sonra dönemin Özel Harp Dairesi Başkanı, emekli general Sabri Yirmibeşoğlu tarafından “6 – 7 Eylül de, Özel Harp işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı” sözleriyle itiraf edilmişti.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

https://www.ahval.io/tr/turkiye-rumlari/ab-rum-azinliga-karsi-ayrimcilik-nedeniyle-turkiyeyi-sucladi