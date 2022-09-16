Ermeni satranççı U18 dünya satranç şampiyonu oldu

Ermenistan kadınlar satranç takımının üyesi, ülke şampiyonu Mariam Mkrtchyan, Dünya Gençler Şampiyonasında birincilik kazandı.

Romanya’da 18 yaş altı kızlar dünya satranç şampiyonasının 10. turunun sondan bir önceki turunda, Ermenistan şampiyonu Mariam Mkrtchyan, Polonya temsilcisi Martina Vikar ile siyah taşlarla oynadı ve karşılaşmayı kazandı.

Mariam Mkrtchyan 10 turu da kazandı ve toplam 10 puan elde etti. Şampiyonasının bitmesine 1 tur kaldı. Ermenistan, turnuvada 14 yaş altı, 16 yaş altı ve 18 yaş altı yaş gruplarında mücadele eden 12 satranç oyuncusu ile temsil ediliyor.

Dünya Gençler Şampiyonası 17 Eylül’de sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/16/Ermenistan-U18-dünya-satranç-şampiyonu1/237317